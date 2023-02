Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo que van a tener consecuencias en tu bolsillo.

Antes de hablar de eso, ha repasado otros nombres del día como el policía investigado en Cataluña: "No hay novedades sobre al que ya se le conoce como 'Rabocop', pero están todos rascándose las vestiduras". "Otro nombre propio del día es Ramón Tamames. El bueno de Ramón Tamames tiene un expediente político y académico extraordinario. VOX le va a proponer en la moción de censura que han plantado ante Sánchez. Va a cumplir 90 años y es una persona lúcida como pocas. Se aprende constantemente. La moción va a ser un fracaso. Hay muchas voces que le están pidiendo que no se preste", repasa Herrera.

?? “Esto tiene más de cachondeo que de otra cosa”



??‍?? Serafín Giraldo, inspector de Policía, desmonta en @TRECE_es la veracidad de las informaciones y explica por qué no tiene validez la denuncia que han presentado cinco mujereshttps://t.co/eeKf5qqebx — COPE (@COPE) February 1, 2023

También ha querido tocar el asunto de la Reunión de Alto Nivel de Rabat. "En lo de Marruecos, hemos cedido en todo. Hemos conseguido un 25% menos de pateras. Ya me dirán ustedes. Mientras Marruecos siempre amenace con la inmigración ilegal cuando algo no les guste, la diplomacia española cederá. Habrá que ver si Sánchez estará dispuesto a ceder después del desplante de Mohamed VI".

Los tipos de interés

"Desde ayer están los tipos de interés al 3%. Como sigan las cosas así, esto va a subir al 3,5%. Los responsables dicen que la inflación se ha moderado, pero aunque no haya que matar a nadie más, hay que ponerle unas banderillas más para que el toro pierda un poco de furia. Para bajar los precios, están dando cicuta a la actividad económica", repasa Carlos Herrera.

#ÚLTIMAHORA ?? El BCE mantiene su lucha contra la inflación y sube los tipos de interés medio punto más, hasta el 3% https://t.co/Zq4TkNFADTpic.twitter.com/mWnmsX1Cug — COPE (@COPE) February 2, 2023

El director del programa ha hecho un ejemplo gráfico avisando de que "si su hipoteca es variable, usted que me está escuchando, sabe que tiene un problema". "Los intereses empujan hacia arriba el Euribor. Ayer se puso ya en un 3,44%. Es un subidón desde que antes estaba en negativo", apunta. "Tiene una hipoteca de 200.000 euros a devolver en 25 años, la cuota mensual va a estar por encima de los 350 euros. Tiene el panorama de pagar más de 3.500 euros al año. Con un salario medio en España, 1.700 euros, una pareja con dos sueldos medios tiene que coger lo que cobran los dos en un mes para echárselo a la hipoteca", explica Herrera.

"El palo que te pegan por una fija es parecido y los bancos no se quieren pillar los dedos. Hay bancos que están facilitando el paso a hipotecas fijas a sus empleados, pero no a los clientes. Tres de cada cuatro hipotecas son variables, aunque este último año han ganado las fijas a las variables. Aunque el total sigue siendo del 70% variables. Si examina la letra pequeña, verá que el negocio es ruinoso. Al principio estás pagando los intereses, pero no te cunde para quitarte la deuda", concreta Carlos Herrera.

Además, señala que "esto también afecta a los ahorradores". "Como los bancos tienen suficiente dinero, ya no necesitan depósitos; por eso las personas con ahorros están apostando por comprar deuda al Gobierno", argumenta.