La dudosa historia del policía infiltrado acusado de abusos a mujeres separatistas: "Me resulta absurdo"

Un agente de la Policía Nacional se infiltra en grupos anarquistas, separatistas y movimiento okupa en Cataluña como parte de su actividad profesional. Durante estos años mantiene relaciones íntimas con ciertas activistas de estos grupos. Tras revelarse la identidad de este agente, cinco mujeres ha presentado una querella por “abusos sexuales” porque aseguran que nunca hubieran tenido esas relaciones si hubieran sabido que era Policía. Los partidos independentistas y el Gobierno de Cataluña piden la comparecencia del ministro Grande-Marlaska para esclarecer los hechos.

Serafín Giraldo, inspector de Policía y portavoz de 'H50', cuestiona en 'El Cascabel' de TRECE la veracidad de estas informaciones: “Esto tiene más de cachondeo que de otra cosa”.

El inspector de Policía ha justificado por qué podría no ser cierta esta historia. En primer lugar, Serafín destaca que cualquier “agente encubierto necesita autorización judicial y control judicial, por lo que si existiera de verdad, esta persona estaría controlada judicialmente”.

En segundo lugar, se ha filtrado una fotografía con los ojos pixelados del supuesto agente infiltrado, pero Serafín advierte que “la fotografía que han sacado para contrastar, la han sacado de la Academia de Ávila, es un alumno de la Academia de Ávila”. Además, “es un periodista el que ha hecho el contraste y eso no me obedece a ningún criterio profesional. Ese peritaje no me convence porque no es de un profesional”, sentencia.

Por último, Serafín Giraldo explica que “en caso de que fuese un agente encubierto, no sería él porque esta persona es muy activa en redes sociales. Yo no puedo ser agente encubierto porque mi cara es muy conocida, por ejemplo”.

En caso de que la historia fuera verdad, ¿es delito lo que ha hecho el agente?: “Son personas adultas que han mantenido relaciones sexuales. Lo que no me parece ético es difundir esas relaciones sexuales de ocho o diez personas con una. Yo me pregunto si en lugar de ser un hombre hubiera sido una mujer infiltrada, sería machismo”, puntualiza Serafín Giraldo y añade: “Decir que te han violado porque es Policía... no necesitas un juez, necesitas un psicólogo”.

