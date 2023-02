Herrera: "El aviso de Mohamed VI a Sánchez poco antes de salir de Moncloa se ve como un desplante a España"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Estamos a día 2 de febrero. La RAN, reunión de alto nivel. Ya venía calentándose estos últimos días, una reunión de alto nivel es una reunión de varios miembros de dos gobiernos de dos países que realizan una serie de acuerdos, se supone beneficiosos para ambos. Por lo tanto, tiene trascendencia, muy importante si esa reunión de alto nivel es con un país con el que tenemos que mantener, nos guste más o menos, una relaciones equilibradas, y más si ese es Marruecos.

A esta reunión va el presidente del Gobierno Sánchez con 11 o 12 ministros. A esto se le ha dado una cierta importancia, que la tiene, porque además venimos de una historia de desencuentros recientes con Marruecos y de decisiones, cuanto menos llamativas, del Gobierno español.

El papel de Mohamed VI en Marruecos

Ahora bien, convengamos que una reunión de alto nivel en el caso de Marruecos, es de menos nivel si no está el rey de Marruecos. Eso tiene mucho de simbólico, pero también de importante porque el rey de Marruecos no es un rey al uso que equilibra y reina, pero no gobierna sino que tiene capacidad ejecutiva, aunque últimamente digan incluso en el propio Marruecos que está de un pasota.

Poco antes de salir Pedro Sánchez de la Moncloa para coger el avión, le llama al rey de Marruecos y le dice oye que no te voy a recibir, que estoy en la hamaca, pero me llevo hablando contigo un ratito y luego tú ya hablas con los homólogos y ya llegáis acuerdos. Esto en algunos lugares se ve como un desplante a España como país y a su primer ministro, en este caso su presidente.

Seguramente no lo tenía previsto, si desde el principio hubiesen sabido que este no se iba a mover de Gabón, habrían orientado la Reunión de Alto Nivel firmando los mismos acuerdos y teniendo la misma importancia de otra manera. En estas cumbres de gobierno la última palabra en Marruecos siempre la tiene el rey, como aquí la tiene el presidente del Gobierno.



Si tú hubieras sugerido de entrada que no se esperaba la visita del Jefe del Estado a lo mejor ahora mismo no existiría esta sensación de que al Gobierno de España, que ha hecho gestos y más gestos y cesiones y más cesiones, a pesar de todo ello no recoges los frutos de las cesiones.

Por qué el rey de Marruecos no participa en la cumbre con España

La irrelevancia internacional de España seguramente tiene que ver mucho, el hecho de que una parte del Gobierno de España ponga a parir a Marruecos, esté en contra de la cesión del Sahara y no quieras saber nada de esta reunión de alto nivel seguramente también. El hecho de que Marruecos vea Sánchez como un pato o cojo puede que también, pero evidentemente el hecho de que España haya perdido muchos enteros a nivel internacional tiene indudablemente estas cosas.

¿Es tan importante para los acuerdos que no esté Mohamed? Más allá de la representación simbólica que tiene, efectivamente es dar a entender bueno ustedes hagan estas cosas que yo en esto no me detengo. Somos el primer suministrador de Marruecos, Marruecos para nosotros es muy importante por su cooperación antiterrorista, su cooperación en contra de la emigración ilegal, el hecho de que vuelva a admitir a los inmigrantes irregulares que saltan Ceuta y Melilla es trascendental.

Y la cesión del Sahara a Marruecos hecha a la ligera por Pedro Sánchez ha supuesto algo más de cooperación, pero en el cómputo general del Magreb ha significado una pérdida económica para España importante. Han aumentado las exportaciones a Marruecos, pero se han hundido con Argelia y el déficit en general se ha multiplicado por cuatro.

Parte del desastre de los bandazos de Sánchez con Marruecos viene de sus propios errores y de la soberbia por renunciar a utilizar la figura del rey Felipe VI. Sánchez ha reducido al mínimo el papel del rey, ha despreciado el valor añadido de la figura del rey, la que puede aportar en Relaciones Internacionales y eso es particularmente notorio en las relaciones con Marruecos.

Claves económicas del día

se siguen analizando las repercusiones de la subida del salario mínimo, ayer la banca recibió otra ración de señalamiento público por parte del gobierno. El BBVA ha tenido unos resultados buenos, ha ganado 6000 millones, pues inmediatamente se activó el gen revanchista de este Gobierno. Salió Yolanda Díaz a pedir la congelación de las hipotecas variables y no sé qué más y poco menos que acusar a la banca de forrarse con la crisis.

Por cierto el BBVA ha aclarado que los ha ganado gracias a lo que se ha ganado fuera de España, no en España. Yolanda ya le ganó Calviño el pulso por la subida del salario mínimo, vamos a ver si no le gana también la partida con esta ocurrencia de congelar las hipotecas. Vamos a ver qué hipotecas va a dar la banca y en qué condiciones gracias a declaraciones como las de una charlatana.

Y vamos a ver qué decisión adopta hoy el Banco Central Europeo sobre los tipos de interés. La Reserva Federal decidió ayer moderar el ritmo de su vida de tipos en Estados Unidos, pero bueno medio no te lo quita nadie hasta el 3% seguramente aquí en Europa.