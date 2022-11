El primer sonido del día de Herrera: el papel de los artículos 4 y 5 de la OTAN tras lo ocurrido en Polonia

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la caída de dos misiles en territorio polaco, así como la decisión de revisar la ley del 'solo sí es sí'.

En primer lugar, el comunicador ha analizado lo ocurrido en Polonia en la tarde de este martes: "Se dispararon dos misiles sobre Polonia, que es país OTAN.¿Quién disparó los misiles? ¿Los disparó a conciencia sobre terreno polaco? Mataron al menos a dos personas. Y hace que todos contengamos un poco la respiración. Tanto proyectil sobrevolando Ucrania, pues a lo mejor uno coge y estalla en territorio polaco".

"Hay reunión del G20 en Bali con Sánchez y su mujer disfrazados de balineses en la cena. Allí también han estado Biden, Scholz, Von der Leyen, etc. La reunión de hoy es para analizar que hacer después de la caída de los misiles en territorio polaco, pero dicen que todavía no están en disposición de anunciar quién los ha lanzado, con qué intención. Es decir, cabría la posibilidad de que se haya tratado de un incidente no buscado", ha desgranado.

Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente? "Es posible que los rusos, en su bombardeo de la parte más occidental de Ucrania, tanto apurar, al final un misil antiaéreo intercepta otro y cae en territorio polaco, en un pueblo a pocos kilómetros de la frontera. Lo último que ha dicho EEUU es una llamada a la calma, que por la trayectoria es poco probable que se haya lanzado desde Rusia o que se haya lanzado con la idea de que cayera en Polonia. La OTAN tiene varios artículos, el 4 y el 5 que dice que cuando se ataca un país de la OTAN responden todos¿Esto podría obligar a la OTAN a mover ficha y provocar una escalada con Rusia? Esperemos que no".

En clave internacional, "Donald Trump ha anunciado esta madrugada que se presenta a las presidenciales de EEUU a pesar de que la derrota republicana en el Senado demuestra que no tiene el tirón que esperaba tener Veremos si gana las primarias republicanas y cuál será su oponente, a lo mejor Ron DeSantis, el Gobernador de Florida".

En España hay dos temas destacados. Por un lado, "es importante también saber que los camioneros que estaban de paros han desconvocado las protestas porque la convocatoria había tenido poco éxito. Alivia un poco la cosa, con un IPC que sigue por encima del 7%, lo último que faltaba era un problema de abastecimiento".

Por otro, "hoy en la política, en lo judicial, en lo social, lo que sobresale es la decisión del Gobierno de revisar la ley del 'Solo sí es sí'. Una ley que, tal y como está redactada, permite revisar a la baja algunas penas a quienes, por otra parte, no se lo merecen. Esto se dijo en su día, incluso el Poder Judicial por unanimidad y la reacción fue la de siempre, llamarles fachas y machistas. Por esa redacción mala de la ley, violadores están viendo rebajadas sus penas, algunos incluso saliendo a la calle. Los jueces se limitan a aplicar la ley que desprotege a las víctimas y crea una sensación de inseguridad jurídica abismal. Incapaces de asumir responsabilidades".