El primer sonido del día en Herrera en COPE: la resaca del encuentro entre Feijóo y Pedro Sánchez

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la resaca del encuentro entre Feijóo y Pedro Sánchez.

"No estuvieron ni una hora, unos cincuenta minutos, que entre que hacen el paripé de hablar del tiempo, lo que las cámaras y los fotógrafos les echan unas fotos y que al final cumplen con la liturgia del que se despide y dice al otro aquello de venga hasta luego, pues lo que hubo en medio, lo que pudo ser tiempo efectivo de conversación, pues échale media hora", comienza Sergio Barbosa este jueves, "claro tú en media hora, ni despachas, ni arreglas".

El presentador de 'Herrera en COPE' señala "la dinámica tóxica en la que se ha instalado la política española, y menos cuando una de las partes no tiene la más mínima voluntad porque toda su estrategia política pasa no solo por no arreglar, sino por fomentar el distanciamiento con el centro-derecha y el blanqueamiento de todos los elementos del populismo y el separatismo con los que al PSOE le pueden salir las cuentas". "Ayer Sánchez acudió porque tenía que acudir, porque no podía regalar al PP la imagen de un presidente del Gobierno en funciones que se niega al más mínimo diálogo", recalca.

"Sánchez tiene previsto acudir a la investidura después de que no le salgan las cuentas a Feijóo y tú no puedes ir a Zarzuela a verte las caras con el rey después de haber despreciado el mandato del rey", apunta el comunicador, "porque si el rey le pide a Feijóo que intente la investidura, los contactos que mantenga Feijóo para ese fin se desprenden del propio mandato del jefe del Estado, con lo cual tú no te puedes tomar a chufla el asunto tan alegremente". Eso no quita para que "Sánchez acudió con desgana como el que se pone a escuchar por una simple cuestión de cortesía a un comercial", explica Sergio Barbosa.

El comunicador continúa la metáfora con que "Feijóo ofreció a Sánchez un plan de portabilidad para cambiar la política de bloques, por una tarifa de centralidad política y, además, con una permanencia de solo dos años", es decir, "Feijóo le ha ofrecido a Sánchez convocar elecciones en dos años si le deja gobernar en minoría y durante esos dos años el líder del PP se compromete a impulsar seis grandes pactos de Estado que llevaría a cabo con un ejecutivo dice de tan solo 15 ministerios, por los 22 actuales que tiene Sánchez".

"Pactos sobre regeneración democrática, que incluya la división de poderes y la independencia del Consejo General del Poder Judicial, estado del bienestar para garantizar que sean viables el sistema de salud, las pensiones, la calidad de la educación y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, saneamiento económico usando bien los fondos europeos con la idea de facilitar las cosas a los jóvenes, a los vulnerables y a la clase media, un pacto por las familias para hacer compatible en la vida laboral y familiar, un Pacto Nacional del Agua y un pacto también territorial que pasaría por reformar de una vez por todas el Senado y aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad de servicios entre los españoles", repasa.

Sergio Barbosa señala que "después de ofrecer todo esto, Feijóo ha salido decepcionado de la reunión porque dice que Sánchez le ha reiterado aquello de tan suyo de no es no": "También era de esperar, porque Feijóo estaba vendiendo un plan que suena muy bien para aquellos que piden que la política española vuelva a la centralidad y la moderación, pero tiene una pega insalvable para Sánchez; en el plan dejó el presidente del Gobierno no sería Sánchez y ahí es donde se acaba cualquier posible entendimiento".

"El PP es verdad que consigue lo que buscaba, que es escenificar esa mano tendida y que la sociedad española tome nota de que el PP, en aquel verano del 2023, tras aquellas elecciones del 23 de julio, ofreció un plan con seis pactos de Estado, abriéndose a la alternancia política y si no la hay es porque Sánchez no quiere", analiza el presentador de 'Herrera en COPE', "de manera que si España se aboca a una legislatura esperpéntica con los separatistas dirigiendo las líneas maestras de esa legislatura y beneficiados además de una amnistía, pues que la factura política se cargue sobre Sánchez y el PSOE".