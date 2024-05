El primer sonido del día en Herrera en COPE: Pedro Sánchez inventa la maquinaria del fango con la prensa

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Pedro Sánchez inventa la maquinaria del fango con la prensa.

"Son las seis, las cinco en Canarias".

"¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 1 de mayo de 2024, Día festivo, Día Internacional del Trabajo que a nosotros nos pilla trabajando, incluido a Carlos Herrera, que estará con nosotros a partir de las 07:00 en menos de una hora. Será en un día otra vez con cara de invierno".

"Es verdad que mayo es el mes de las flores, pero este año se estrena con nevadas en las montañas del norte y con lluvias. Lluvias que se dejarán notar en el Cantábrico, Castilla y León, Madrid y Cataluña. De hecho, en en Gerona las tormentas pueden ser especialmente fuertes, las temperaturas bajarán en el centro y el norte de España, mientras en el resto habrá pocos cambios".

"Hoy, por cierto, habrá que dedicar unos minutos al deporte, porque al empate del Real Madrid en casa del Bayern de Munich, que hará que el finalista de la Champions se decida en el Bernabéu, se suma la derrota de Rafa Nadal en el Open de Madrid".

"La verdad es que ha sido realmente emotivo el homenaje que le ha rendido el público de la Caja Mágica a Rafa, sabiéndose ya como se sabe, que ese ha sido su último partido como tenista profesional en la capital de España.

Se nos está yendo una leyenda del tenis y hay que despedirle como se merece".

"Eso sí, el que no se quiere despedir de momento es otra leyenda, pero en este caso leyenda de los cambios de opinión. Porque fíjense, fue tan grande el paripé del me estoy pensando irme, que ahora de las primeras cosas que ha tenido que hacer Sánchez una vez que ha resucitado es deshacer los debates que su paripé pudiera haber abierto, como por ejemplo lo de la sucesión".

"Claro, si el líder amaga con marcharse o muestra cierta debilidad. Lo mismo el PSOE haría bien en tener un plan B. Bueno, pues ya ha salido Sánchez a decir que no, que ya se ha recuperado tanto, tanto, tanto, que piensa no sólo acabar la legislatura, sino que piensa volverse a presentar".

"Esto es como. Como los niños chicos cuando te dicen que que no quieren más espinacas porque les duele la barriga, mucho, muchísimo. Pero luego a los dos segundos quieren helado de postre. Bueno, pues así, pero en presidente del gobierno".

"El caso es que pasan los días y aquí estamos en la garita, haciendo guardia por si lo de la operación limpieza o el punto y aparte que ha prometido Sánchez para los demás, no para el mismo se empieza a traducir en algo, algo que afecte de manera preocupante a los periodistas y también a los jueces".

"Dos colectivos que están definitivamente en el punto de mira del Gobierno. De hecho, el paripé del desmayo de Sánchez solo ha buscado crear la coartada con la que justificar ese nuevo ataque. Otra vez lo del niño chico, como te ha dado un vahído muy grande por las informaciones sobre los negocios de tu mujer. Pues venga, vale. Te dejamos ser un presidente sin contrapesos de poder".

"Amordaza si quieres a los jueces y a los periodistas. La cuestión es que, por lo que han dejado caer Sánchez y su gobierno en las últimas horas, la tentación vuelve a ser rebajar las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Cabe decir que eso es algo que ya intentó Sánchez hace unos años y Bruselas le para los pies, que fue, por cierto, de las pocas veces que a Sánchez le han dicho que una línea roja no se puede traspasar".

"Y efectivamente, el personaje ha decidido recular. Ahora volvemos a estar en la misma casilla. Sánchez sigue sin dar detalles de qué tiene en mente, pero en la entrevista que concedió ayer a su radio más habitual, lanzó un ultimátum al PP en la línea de que si no hay acuerdo, lo renovará él solo por las bravas, algo que también dejaron caer la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría y con más claridad si cabe, la vicepresidenta Yolanda Díaz".

"Renovar el Poder Judicial requiere de una mayoría cualificada que en el Congreso supone reunir 210 votos. Bueno, pues la tentación de la izquierda es bajar el listón a una simple mayoría absoluta que sólo necesita de 176 votos. Es decir, la izquierda y sus socios separatistas se lo guisan y se lo comen".

"Eso ni que decir tiene el propio Constitucional y la Unión Europea no lo ven con simpatía porque en alguna ocasión ya han recordado que los consensos sobre la justicia deben ser lo más amplios posible. De hecho, cabría preguntar a la izquierda si no le da miedo establecer un sistema que haga que cuando gobierne la derecha sea la derecha la que elija los jueces a su gusto, sin contar con la izquierda seguramente eso les provocaría pavor".

"A no ser que en sus planes esté la idea de que con este tipo de maniobras la derecha no volverá a gobernar en muchísimo tiempo. Que lo mismo van por ahí los tiros. Sea como sea, como no es sencillo, Sánchez sigue calentando la cabeza a los españoles, pero sin acabar de explicar el qué".

"Qué piensa hacer porque Bruselas ya le pegó con la escoba hace cuatro años cuando intentó eso mismo y el gato tuvo que salir corriendo por la gatera. Tanto que en su última reunión con Fijó Sánchez descartó volver a las andadas con esa rebaja de las mayorías parlamentarias".

"Pero con Sánchez, vaya usted a saber, porque ayer, en su segunda entrevista, tras el desmayo fingido, llegó a decir a las claras algo gravísimo que él mismo en alguna ocasión ha sufrido en España. Es decir, el presidente del Gobierno de España asegura públicamente que en este país hay jueces capaces de prevaricar por motivos políticos".

"Y lo hace, además, confundiendo a la opinión pública, porque hace pasar por lawfare un caso que no tiene nada que ver con la actuación de los jueces, como es el caso Kitchen. Porque esa es otra. El presidente que se queja de la toxicidad y de los bulos es el primero que promueve la toxicidad, la polarización entre españoles y el primero que mete muros y que mete bulos".

"Como cuando dijo en Televisión Española hace poco que Feijóo había dicho que Begoña Gómez tenía que quedarse en casa y no trabajar, cosa que es mentira con todas las letras, porque Feijóo lo que dijo es que él no era partidario de que una mujer de presidente se quede en casa sin trabajar, pero que sí debería renunciar a tener contratos con la Administración mientras su marido sea presidente, que es algo muy razonable y que en otros países está incluso regulado".

"Coge Sánchez y dice que éste ha dicho que mi mujer se tiene que quedar en casa sin más hombre, retorciendo así las palabras de los demás. Es difícil tomarse en serio a Sánchez como el capitán anti bulos. De hecho, ha metido una trola tan grande que ya fijo se ha enfadado de verdad".

"Y no sólo le ha exigido rectificar, sino que ha solicitado su comparecencia en el Congreso para que Sánchez, de explicaciones sobre todas las polémicas que salpican últimamente al Gobierno ante la reiterada ausencia reiterada ausencia de explicaciones".

"Feijóo también anunciaba que va a presentar una denuncia contra el CIS porque lo del CIS Flash se ha demostrado que es un invento de Tezanos para colar preguntas y respuestas que le convienen al Gobierno cuando le conviene al Gobierno. Porque si el próximo CIS no sale hasta dentro de tres semanas, ya lo del desmayo de Sánchez se ha enfriado como tema de conversación".

"Pero si el mismo día que Sánchez anuncia que se ha recuperado del desmayo, coge el CIS y sale con una pregunta en la que un 80% de españoles dicen que la justicia no actúa con imparcialidad en España. A Sánchez le falta tiempo para decir. ¿Lo veis? Si es que son los españoles los que me piden que meta mano a los malvados jueces. ¿Cómo me voy yo a negar? Y así todo".

"Por eso les digo que que los jueces se están tentando la ropa, como también lo están haciendo los periodistas. Y es que los periodistas en España estamos empezando a escuchar por boca del Gobierno un relato muy, muy, muy parecido al que usó en su momento el ahora fugado Rafael Correa para aplicar una ley mordaza a la prensa en Ecuador".

"Correa también decía que su gobierno estaba siendo injustamente acosado por un grupo de medios de comunicación muy concretos y que eso no era democrático. Y claro, como el único defensor de la democracia era él. Según él, hay que se puso a amordazar a los medios".

"También decía la ley que no se podía hacer el linchamiento mediático y ¿qué es el linchamiento mediático? Linchar de verdad a alguien en el plano mediático o simplemente criticar al gobierno de forma legítima. Porque un gobierno liberticida bien puede considerar que cualquier crítica o información que le haga daño de verdad entra dentro del linchamiento mediático. Y así con todo".

"Por eso, el objetivo de aquella ley en Ecuador era conseguir que la prensa crítica practicara la censura previa. Es decir, mejor no digo tal cosa, no vaya a ser que el Óscar Puente de turno me llame carcundia y así no te manchas las manos con una ley de medios que sería difícilmente aceptada por la Unión Europea".

"Pero si consigues que la prensa crítica de momento con tanto ruido se muerde la lengua y no publique lo que tiene que publicar, pues eso, que vas ganando. Porque mire, si en algún medio hay algún bulo o alguna información incorrecta sobre la mujer del presidente del Gobierno, lo que tiene que hacer la mujer del presidente del Gobierno es acudir a los tribunales y que a ese medio se le caiga el pelo como es debido".

"El problema es que aquí en España, de momento, la mujer del presidente no ha ido a los tribunales y los hay que se maldición, que no ha acudido a los tribunales porque no ha lugar, porque un medio publica que Begoña Gómez se reunió con Globalia, cuando Globalia estaba a ver si el gobierno le echaba una mano o que recomendó a tal empresa que luego recibió dinero público".

"Si eso es verdad, pues es verdad, aunque incomode al presidente. Y luego ya se verá si hay tráfico de influencias o no, Tal vez por eso es que Sánchez volvió ayer a insistir en que algo hay que hacer con los medios y con los jueces, pero sin acabar de concretar qué va a hacer, porque cualquier cosa que vaya a hacer para amordazar a jueces y periodistas va a ser difícilmente compatible con el estándar democrático".

"Aquí, de momento, lo que valora el Gobierno, además de meter miedo y provocar y provocar la autocensura, es meter mano al bolsillo de los medios. ¿Cómo? Pues haciendo ver que los medios que esparcen supuestos bulos no estarían cumpliendo la ley de publicidad institucional".

"Es decir, no permitir que los gobiernos de PP, VOX puedan dar publicidad institucional a los medios de centro derecha que, según Moncloa, estén diciendo mentiras. Lo que para Moncloa son mentiras, aunque no lo sean. De momento, Sánchez ya se ha puesto a demonizar a los medios críticos llamándoles pseudo medios o simples páginas web de los creadores del muro y la fachaesfera".

"Llegan la maquinaria del fango y los pseudo medios. Es todo tan burdo, es todo tan tan descarado, que ya hay que ser muy, muy, muy fanático para no darse cuenta de lo que está pasando".