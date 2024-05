El aviso de un camionero sobre el lugar entre Valencia y Barcelona donde no puedes parar: "Me lo abrieron"

En nuestra vida vemos miles y miles de camiones pasar en la carretera, pero, realmente, pocos saben cómo es el oficio de camionero. En Poniendo las Calles siempre nos acercamos a esta profesión, porque son muchos los que nos acompañan durante las horas del programa. Uno de ellos es Javi, que revela un punto peligroso para parar entre Valencia y Barcelona.

Cuando el tiempo se pone muy feo, como Filomena en Madrid a principios del año 2021, quiénes quedan en la carretera o en las áreas de servicio, son ellos. Pero, más allá de este sacrificio que hacen en su día a día, se trata de un oficio en el que existe una gran relación entre los profesionales.

La escasez de transportistas en España ha alcanzado niveles críticos, y los expertos advierten que la sociedad se enfrenta a una crisis grave que aún no ha sido plenamente comprendida. Según datos proporcionados por la Organización Internacional del Transporte por Carretera, se estima que se necesitan alrededor de 20.000 camioneros para cubrir la demanda.

??La decisión que toma un camionero que hace la ruta Madrid - Barcelona durante una lluvia intensa: "No se veía" ?? https://t.co/U46x9HKfL6 — COPE (@COPE) May 16, 2024

Las extenuantes jornadas al volante, la situación del tráfico, las malas carreteras, la soledad, la falta de intimidad, aseo o incluso correcta alimentación son su duro día a día. No hablemos además de la presión de los clientes por llegar a la hora, de los competidores, de la bajada de precios o el alto coste del carburante; no son muy atractivos.

Esta situación está afectando gravemente al sector del transporte debido a las altas cifras de conductores profesionales que se encuentran parados o que ya no prestan sus servicios. Dicha cifra se eleva a unos 22.000 conductores desempleados aproximadamente, lo cual provoca la preocupación de los más allegados al sector.

Por otra parte, tanto la carga de trabajo como los costes de explotación continúan creciendo mientras que los precios de los servicios prestados por los transportistas no lo hacen de la misma forma, lo cual explica la poca rentabilidad que encuentran los conductores profesionales a este puesto de trabajo.

Carlos Moreno 'El Pulpo' quería saber si siempre hace "la misma ruta". Javi, desde hace tiempo, "siempre" lleva a cabo la ruta entre Valencia y Barcelona. "¿Y eso es bueno?", le preguntaba el presentador de Poniendo las Calles: "A ver, te acostumbras a ver el kilómetro en el que está en la gasolinera donde puedes tomar café, donde no debes parar...".

?? Un camionero de Ciudad Real revela la razón por la que antes "se confiaba más": "La Guardia Civil detrás"

https://t.co/vXkar6pui3 — COPE (@COPE) April 12, 2024

"¿Dónde no se puede parar por la noche?, cuestionaba Carlos Moreno 'El Pulpo' al conductor profesional, que destacó varios lugares: "La zona de Barcelona es muy peligrosa. La zona de Francia también. El puerto de Barcelona es muy peligroso. Entonces hay que ir siempre con la atención puesta para que no te roben allí".

'El Pulpo' señala que "en Barcelona las cosas en cuanto a la seguridad de las carreteras es que siguen igual que hace 25 años": "Sí, sí, sí. Bueno, yo me bajé de hacer internacional y he estado 22 años haciendo internacional. Hace 22 años ya robaban en los camiones, abrían las puertas del camión y te abrían las puertas en marcha".

Javi cuenta una experiencia que le ocurrió en Francia: "Me han echado gas". "En invierno, nosotros, por la noche, ponemos un calefactor. Para ello, dejo el techo abierto. Tenemos como una especie de escotilla que lo abres para que no se acumule el monóxido de carbono y duermes. Pero por esta entrada de aire calefactor te tiran un gas y no te enteras de nada".