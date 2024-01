El primer sonido del día de Herrera en COPE: la nueva reunión del PSOE con los socios de Gobierno

Sergio Barbosa,presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la nueva reunión del PSOE con los socios de Gobierno.

"Es tan escandalosa la ley de amnistía como lo son los modos y procedimientos que están usando para ir quemando etapas en su tramitación parlamentaria. De momento apúntese que la próxima gran parada en ese tortuoso recorrido para aprobar la amnistía será la semana que viene. Será cuando vuelva a reunirse la Comisión de Justicia del Congreso para decidir definitivamente cómo queda el texto que pasará al pleno del Parlamento para ser aprobado antes de ser mandado al Senado"

"Se reunieron a puerta cerrada y lo hicieron para incorporar a la ley las enmiendas pactadas. Ya saben esas cosas tan edificantes como que puedan disfrutar de impunidad judicial estando acusados por terrorismo, se puedan ir de rositas simplemente con que no tengan todavía sobre ellos una sentencia firme, lo cual traducido quiere decir que ayer el PSOE y sus socios ratificaron que golpistas fugados como Carles Puigdemont o Marta Rovira tienen que ser amnistiados por la cara"

"Habrá que ver qué pasa con las enmiendas de máximos que proponen Junts y Esquerra que ayer quedaron vivas sin incorporarse a la ley. Quedan vivas porque los socialistas no se han atrevido a incorporar esas por miedo que Bruselas les tumbe la amnistía o que ni el Constitucional pueda hacer la vista gorda ante semejante bodrio. Así que ya se verá. Pero, de momento, los socialistas han recibido la consigna de poner cara de gente muy seria y decir que no, que no, que no, que amnistiar todos los delitos de terrorismo así al tuntún, incluso la sentencias firmes, que eso no se puede hacer".

"Después de todo lo que han dicho que no se haría y que finalmente se ha hecho, es inevitable dudar de cualquier afirmación que pueda hacer un ministro del PSOE. Lo que hoy no aceptan, mañana lo pueden aceptar perfectamente si les va el gobierno en ello. Así que ya se verá qué pasa con esas enmiendas de máximos que, de momento, siguen fuera de la ley de momento. Para lo que sí sirvió la reunión de ayer a puerta cerrada, según nos cuentan los que estuvieron dentro, es para escenificar que la ley de amnistía es como cuando unos rateros se ponen de acuerdo para desguazar un coche".

"Yo desmonto las llantas deportivas, que es lo que me interesa, y tú llévate el radiocassette, que es lo que te interesa a ti. Así que los de Junts insistieron en incluir en la amnistía todos los delitos relacionados con Tsunami Democrátic y que la amnistía se remonte a 2011 para que me traigan a todos los corruptos y golfos de la órbita convergente que hayan podido delinquir sobre el 1 de octubre o sobre cualquier otra cosa y a los de Esquerra se les vio muy inquietos, de hecho se abstuvieron por una enmienda que alude a los órganos judiciales que debe levantar la inhabilitación a Junqueras. Es decir, todos andan en lo que andan, que es pillar cacho en el Gran Bazar de la impunidad judicial".