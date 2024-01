El primer sonido del día de Herrera en COPE: un niño pequeño sobrevive solo en Francia durante dos años

Sergio Barbosa,presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por un niño pequeño sobrevive solo en Francia durante dos años.

"Hay una historia hoy y nos ha llegado de Francia, que aquí, bueno, felicitemos porque nuestra capacidad de asombro nunca llegue a desaparecer y que estas cosas nos asombre. Pero es que estas cosas que les voy a contar pasan. Desde luego, antes dirán antes que la protección del menor era muy distinta. Estoy hablando 50, 60, 70 años atrás".

"Seguramente eran historias muy cotidianas, pero que se repetían. Ahora son asombrosas. La historia de un niño de nueve años, un niño de nueve años en Francia. El que tenga un niño de nueve años sabe bueno, la verdad. A esa edad ya se ve el zagal que llevan dentro, ya no son niños de cinco años, ya empiezan a preguntar y se hacen preguntas, pero sólo tiene nueve años".

Críos que no llegan a metro y medio. ¿Que le dices a un niño de nueve años? Ve a la cocina y coge no sé qué y a lo mejor el niño te dice no llego todavía al armario. A una parte de la nevera. Un chiquillo con nueve años es un niño muy dependiente del adulto, no sólo desde el punto de vista emocional, sino de cualquier cosa de la vida cotidiana.

Bueno, pues es asombroso saber que un niño francés de sólo nueve años ha sido capaz de apañárselas solo sin ningún adulto en casa durante dos años, en un piso sin luz ni calefacción.

"Trate usted de vivir dos años en un piso sin electricidad ni calefacción, en una localidad que está en el oeste de Francia, a 100 kilómetros de Burdeos. ¿Y hace fresquito, eh? Y la luz se va pronto por las tardes. ¿Bueno, pues qué pasó? Los padres de este crío se separaron. El padre se marchó y al cabo de un tiempo, cuando el niño tenía nueve años, la que se abrió, la que se marchó fue la madre".

"Bueno, así que la madre ha sido condenada y por abandono, etcétera, etcétera. Bueno, esta mujer se fue a vivir a un municipio que estaba a seis kilómetros y de vez en cuando iba a ver al chaval a ver cómo estaba y los vecinos le decían oye, que este niño está muy solo. La tipa se ponía hecha una furia y zafaba la conversación".

"Bueno, pues ahora, dentro del drama que supone el abandono de un menor en una casa en la que no tiene con qué calentarse ni con qué ver, cuando se hace de noche, lo absolutamente asombroso es que ese niño se las apañó para no faltar al colegio y además sacar buenas notas y además se presentaba en el colegio. ¿En fin, aseado porque la criatura se duchaba con agua fría y cómo se alimentaba?"

"Se alimentaba con latas de conserva que de vez en cuando la madre cuando iba y le llevaba y bueno, robaba tomates de los que sembraba un vecino. Y así ha sido su vida desde los nueve años hasta los 11. ¿Y qué pasó para que esto cambiara con los años? Un vecino que harto de ver al crío abandonado, de no poder tener una conversación calmada con la madre, denunció el caso a la policía".

"Llega la policía, lo encuentra, busca la madre, la encuentra, la ve, tiene al niño, lo dan en acogida. El niño no quiere ni ver a la madre, claro. Y la madre supongo que lo someterán a algún tratamiento porque algún problema mental tendrá. Este es un caso de un niño autónomo y maduro para su edad e incluso los profesionales que trabajan con él dicen es que es demasiado autónomo".

"Ya veremos que trauma emocional les contaré. Con nueve años ha tenido que meterse en la cama solo en una casa fría y oscura, sin que nadie le diera un abrazo o seguridad. Es absolutamente asombroso. ¿Quién dijo que Dios te bendiga? Porque que en el resto de tu vida supongo que cuando de mayor te digan que la vida encierra dificultades y todo es voces, alguna sonrisas, incluso sardónica, porque no hay".