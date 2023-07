El primer sonido del día en Herrera en COPE: las peticiones de Junts para la investidura de Pedro Sánchez

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la investidura del nuevo Gobierno.

Audio





"El PP ha ganado las elecciones con más de ocho millones de votos y 136 Diputados, el PSOE tiene 22 escaños y algo más de siete millones setecientos mil votantes, si analizamos el resto todos los partidos que son necesarios en cualquier ecuación, salvo Bildu, todos han perdido votos y escaños", comienza Antonio Herráiz este miércoles, "lo ha hecho Vox, lo ha hecho Sumar, lo ha hecho Esquerra, Junts, el PNV, Coalición Canaria, UPN...". "Las urnas les han castigado de forma más o menos severa, pero les han castigado", analiza.

Para el presentador, "eso quiere decir que el mensaje que han lanzado los españoles pasa por una gran coalición entre los dos grandes partidos de España": "Eso sería mucho decir, pero una vez que el resultado endiablado deja un laberinto con pocas salidas, debería ser un escenario contemplar y ahora mismo no está sobre la mesa fundamentalmente porque el PSOE no quiere que se hable de ello y ahí está el argumentario que han filtrado en las últimas horas y que siguen con especial obediencia sus terminales mediáticas".

"Se mira a Alemania o se debería mirar a Alemania, donde con las lógicas dificultades, pero sin grandes estridencias, gobiernan los liberales y los socialdemócratas incluso con el apoyo de los verdes", explica Herráiz, "desde la década de los cincuenta en Alemania no tenían un gobierno de esta corte y es un acuerdo que entraña no pocos recelos a priori". Recalca el presentador de 'Herrera en COPE' que "esta es una posibilidad que en España ni se ha planteado, ya no como primera, ni como segunda, ni como tercera opción, porque lo ideal o lo conveniente para el país no siempre es rentable por cálculos partidistas".

El comunicador indica que "ahí está uno de los escollos con los que se puede enfrentar este planteamiento". "En el PP, Feijóo insiste en que va a hablar con el PSOE", expone Herráiz, "ahora hay que ver de qué van a hablar, si la propuesta pasa por un, abstente tú para que gobierne yo, que no deja de ser un planteamiento que, por cómo han descubierto ya sus cartas, es imposible". Por otro lado, "la tesis socialista es que no se puede plantear unas elecciones con el único objetivo de derogar el sanchismo y ahora tratar al PSOE como un partido de Estado, así que esta vía de la excepción está cerrada".

En manos de Puigdemont

"El PP ha sido la fuerza más votada y el PSOE no va a aceptar ningún tipo de excepción y cuando lo vaya a pedir el PP, pues ya tienen la respuesta, adelantaba en COPE el secretario de los socialistas madrileños, Juan Lobato", explica Herráiz, "les va a tocar asumir las exigencias más radicales": "Nos van a contar que es un punto de partida que después tendrán que ir limando, sobre todo después de escuchar al abogado de Puigdemont".

Herráiz desgrana al "letrado del que tiene la llave del futuro Gobierno de España, que se llama Gonzalo Boye": "Presenta un historial manchado, entre otras muchas cuestiones, por la condena por colaborar con la banda terrorista ETA, de hecho se sacó el título cuando cumplía una condena de 14 años por el secuestro del empresario Emiliano Revilla". "Cuando se saben decisivos, al menos de primeras, pues van a por todas y el abogado de Puigdemont ha lanzado un órdago", expone el comunicador, "no solo quieren el indulto anticipado del expresidente catalán, pretenden que la amnistía a todos los que de algún modo se vieron implicados en el intento de golpe separatista de 2017".

"Desde el Gobierno, la ministra portavoz Isabel Rodríguez le contestaba que eso directamente es ilegal y que no lo contempla la Constitución", señala el presentador de 'Herrera en COPE', "la pregunta para Isabel Rodríguez es qué nos tiene que hacer pensar que esta vez sí están diciendo la verdad, que si analizamos el pasado con los indultos incluidos, con la derogación del delito de sedición o incluso con lo que prometió Sánchez que iba a hacer con los referéndum ilegales endureciendo las penas, pues nada esto se ha cumplido, nada esto ha sido verdad".

Para Herráiz, "en todo caso, lo que busca Puigdemont es un rédito personal": "Lleva casi seis años fugado, viviendo a cuerpo de rey sí, pero lejos de casa y eso siempre es incómodo y esas duras exigencias que ha planteado en un primer momento pueden ir cambiándose, pueden ir tornando por beneficios personales". "Lo que sí nos ha dejado el PSOE en estos primeros compases del partido es que Sánchez quiere seguir en el poder y lo hará como hasta ahora, sin ningún tipo de escrúpulo, todo será cuestión de hilar bien el relato y esto, si atendemos al pasado, lo domina con total facilidad", analiza.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Expósito, sobre el "papelón" del Rey tras las elecciones: "La política española es un disparate"

Ángel Expósito, director de 'La Linterna' en COPE, analiza el papel del Rey Felipe VI tras las elecciones generales del 23 de julio. Deberá recibir a los distintos grupos, pero algunos de los socios potenciales de Pedro Sánchez es probable que no acudan.