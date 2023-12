El primer sonido del día de Herrera en COPE: el futuro de la Superliga tras el fallo de la justicia europea

Sergio Barbosa,presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el futuro de la Superliga tras el fallo de la justicia europea.

"Si nos fijamos en lo más comentado en la calle, en las conversaciones informales de los bares, de las oficinas, pues, seguramente, la palma se la ha llevado lo de la Superliga. Lo de la Superliga viene a ser básicamente que la justicia europea ha venido a dictaminar que el Madrid y el Barça tienen derecho a tratar de montar una competición internacional que trate de sustituir a la Champions sin que la UEFA los pueda sancionar. Es decir, la UEFA no puede ahora usar su poder para echarlos de la Champions o decirle a la Federación Española: quiero sanciones en la Liga Nacional".

"Cosa que es lógica porque la UEFA es un cortijo que hasta ahora ha operado al margen de las leyes de la Libre Competencia, de igual manera que trató en su momento de que el fútbol europeo no aplicase la libre circulación de trabajadores, hasta que llegó la ley Bosman y tuvo que aceptar que un italiano en un equipo español a efectos prácticos no era un extranjero, que un equipo español podía jugar con once italianos si así lo quieren. Así que ese palo judicial la UEFA se lo ha llevado, pero vamos en todo el lomo".

"Otra cosa es que Madrid y Barça consigan ahora convencer al resto de clubes para que se sumen a su proyecto. Ayer no faltaron los que se posicionaron del lado de la UEFA: toda la Premier League inglesa, los dos clubes más importantes de Alemania, el Atlético de Madrid también... Todos esos y algunos más dicen que seguirán en la Champions. También es verdad que con el baloncesto hubo reticencias al principio y al final todos los clubes importantes de Europa se acabaron pasando a la Euroliga que hoy en día, por cierto, es un modelo de éxito".

"Y eso es a lo que se agarran Florentino Pérez y Joan Laporta para hablar de momento histórico. Que se aten bien los machos Florentino y Laporta, porque ayer comenzó la ofensiva mediática en su contra con ese argumento de que la Superliga es algo elitista y que los méritos deportivos hay que ganárselos en el campo. El problema para los defensores del modelo actual es que esos argumentos empiezan a perder algo de fuerza porque la Superliga ya ofrece un sistema de ascensos para que no sea un coto cerrado de unos pocos clubes".

"Garantiza que su campeonato sea compatible con las ligas nacionales. Además, como acabaría con el mamoneo de las productoras audiovisuales, que se quedan los derechos televisivos para encarecerlos, pues habría dinero para fomentar el fútbol modesto y, además, ojo con esto, los partidos, dicen, se darían en abierto, que ese es el gran talón de Aquiles de la UEFA. Mucho decir que ellos son el fútbol para todo el mundo y para la gente de la calle, pero han hecho que los jóvenes se interesen cada vez menos por los partidos".

"Porque esos partidos se dan en circuito cerrado y a precios muchas veces abusivos. Acusar a la Superliga de ser elitista cuando los clubes que están creciendo últimamente son los que se ganan su prestigio no en el campo, sino en la torre petrolífera tipo Manchester City o PSG, pues ahí los que defienden el sistema actual tienen un problema de coherencia bastante importante. Así que habrá partido y no descarte ni siquiera que las partes acaben negociando una solución intermedia, ya veremos qué pasa con el fútbol europeo".