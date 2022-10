El primer sonido del día de Herrera: cómo la ley trans ha provocado una crisis en el PSOE y en el Gobierno

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el precio de la luz y la disputa interna en el PSOE a cuenta de la ley trans.

En primer lugar, el comunicador ha recordado por qué es noticia el precio de la luz en esta jornada: "No hace calor para que pongas el aire, ni hace frío para poner el aire. Es un día curioso porque por primera vez desde que se puso en marcha el tope del gas no se va a aplicar. Se ha desactivado gracias a la tregua otoñal que nos está dando el tiempo, aunque no va a durar demasiado".

En clave política, el tema de la jornada pasa por las tensiones internas tanto en el PSOE como en el propio Gobierno por la ley trans: "Uno de los asuntos en los que implosiona desde dentro la izquierda tiene una piedra en el zapato que se llama ley trans. Esto le está muy bien empleado al PSOE por ser tan posturero. Están obsesionados con buscar colectivos a los que victimizar para luego presentarse ellos como los salvadores de esas víctimas".

"La ley trans es un disparate normativo como también lo es la ley del bienestar animal o la del sí es sí. La ley trans se basa en que uno puede decidir a qué sexo pertenece sin tener que acreditarlo. Es el tipo de ley que a poco que digas algo de ella, el colectivo LGTBI te va a llamar tránsfobo, asúmanlo. Pero es una ley que ha conseguido que en el seno del propio PSOE se estén despellejándose. Podemos se ha sacado de la manga esta ley. En 'The Objective' hay una columna que es esencial, en una carta abierta a la diputada del PSOE que se ha dado de baja, que explica muy bien todas estas cosas", ha añadido el comunicador.

Una disputa que también ha llegado a Podemos: "Estas discusiones casi metafísicas en las que se han embarcado las feministas sobre qué es ser mujer, si a partir de ahora cualquiera puede ser mujer solo con decirlo. Porque atletas trans compiten con mujeres y se están cargando el deporte femenino. Tenemos otro incendio con unas ministras del Gobierno diciendo una cosa y otras diciendo otra, como fue el caso Yolanda Díaz y Pilar Alegría este miércoles, en concreto esta última ponía el foco en la "ultraderecha". Échale la culpa a la ultraderecha de ese nudo marinero que habéis hecho vosotros. Teniendo que lidiar con la pandemia y la guerra, no han perdido el tiempo ni un día".