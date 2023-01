El primer sonido del día de Herrera: el análisis de las palabras de la nueva magistrada del Constitucional

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la segunda jornada con la capilla ardiente del Papa emérito Benedicto XVI, así como las primeras palabras de María Luisa Segoviano, la nueva magistrada del TC.

De nuevo la mañana comienza en Roma: "Hoy va a volver a abrir la capilla ardiente de Benedicto XVI, el segundo de los tres días. Ayer fue un auténtico chorreo, lluvia, diluvio de personas, como ustedes quieren, en San Pedro de Roma para decirle adiós a un hombre que ha sido conmovedor en la Iglesia católica. Todo Papa es conmovedor, pero aquellos que se dedican a los fieles, como Benedicto XVI, con su particular gesto de bondad. La respuesta es impresionante, ayer pasaron cerca de 65.000 personas, entre ellas algunas españolas".

"La capilla ardiente abrirá hasta las 19:00 de la tarde, el jueves será el funeral. No será de Estado, pero se espera representación de muchos países, por parte de España asistirá la reina Sofía, el Ministro de la Presidencia, Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá. Está previsto que en las próximas horas el Vaticano de más detalles de esta ceremonia, que va a ser excepcional", ha contado el comunicador.

De vuelta a España, la actualidad pasa por el Tribunal Constitucional: "La que has liado pollito, con las primeras declaraciones de María Luisa Segoviano, la nueva magistrada del TC. Dice "lo de la autodeterminación habrá que verlo". Los asuntos no se plantean siempre igual, la de Cataluña. Será que no se ha leído las sentencias que el Constitucional ha ido emitiendo al respecto estos años. Claro que hay una forma de que un territorio se autodetermine, pero si quieren les cuento lo que dice la Constitución".

"El territorio va a las Cortes Generales, lo propone, les convence, imagínenlo, pero eso basta. Esa mayoría, debidamente reforzada, decide someter a referéndum, que si sale mayoría cualificada obliga a una reforma constitucional que obliga a su vez a disolver las cortes y convocar elecciones y después, con la Constitución debidamente reformada, que cada uno se vaya al carajo. Pues empieza bien el nuevo Tribunal de la mano de los amiguitos del sanchismo", ha analizado Herrera.