El primer sonido del día de Carlos Herrera: la situación de Carles Puigdemont y su futuro con Pedro Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la situación de Carles Puigdemont y su futuro con Pedro Sánchez.





"El gobierno de Sánchez, aunque ahora se haga el contento, como se hacía ayer Gracita Bolaños, qué bien que vamos a tener a nuestro alcance a Puigdemont, es el que más ha evitado que los golpistas se enfrenten a la justicia", comienza Carlos Herrera, "por mucho que hubiera dicho en su día Sánchez aquello de que voy a traer a Puigdemont de la oreja a enfrentarse al Supremo".

El presentador de 'Herrera en COPE' recalca que "hay que rehacer la Euroorden, porque la actual no sirve". "¿Por qué? Porque Sánchez y los suyos pusieron en marcha cambios legales y ya no se le puede acusar de un delito que no existe, que es el de sedición", señala. Carlos Herrera explica que "eso lleva algún tiempo, pero lleva algo más que un tiempo el acuerdo de la Fiscalía para escribir esa Euroorden las partes y aquí la única parte que hay es la Fiscalía, porque no hay acusación particular".

"Necesita que la Fiscalía diga, oiga, busquen a este tío", revela el comunicador: "Ya veremos, la Fiscalía ya sabemos de quién depende y veremos que dirá, pero ya les digo que eso lleva tiempo y desde luego no olvidemos que si Sánchez fuera presidente del Gobierno, en cuanto llegara, lo indultaría".

Carlos Herrera anticipa que "la gente de Puigdemont va a recurrir el fallo, pero con pocas posibilidades": "Eso lleva por delante de seis a ocho meses". "Ahora si todo se confirma y finalmente llega Puigdemont a España y Puigdemont tiene que responder ante un tribunal, pues se enfrenta, salvo que huya un país fuera de la Unión Europea, a una acusación de malversación clara" con Ponsatí "ni siquiera eso, solamente era desórdenes o desobediencia": "Vamos, que sale con una multa por delante".

"Evidentemente, ha salido ya el coro de viudas de siempre, de la venganza del Estado, la España fascista, todas estas cosas", explica Carlos Herrera, "igual porque la sentencia de un tribunal de la Unión Europea que está en Luxemburgo, ahí la España fascista... Mmm... Bueno, de aquella manera".

Para Carlos Herrera "hay una pregunta esencial que hay que realizar a los candidatos y que yo se la brindo a los compañeros que van a hacer debates electorales con los dos, con los cuatro o con los cinco": "Si es condenado Puigdemont, ¿usted le indultaría? ¿Sí o no? Si es condenado Puigdemont, una vez presentado frente a los tribunales españoles, usted, en el caso de ser presidente del Gobierno, ¿le indultaría sí o no?