El primer sonido del día de Carlos Herrera: su sentido homenaje a la figura de Jesús Quintero

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el fallecimiento a los 82 años del periodista Jesús Quintero, al que Carlos Herrera ha querido dedicar de forma íntegra su primer monólogo de esta mañana.

"Jesús Quintero. La sociedad le conocía como 'El Loco de la Colina'. Nos dejó a una hora plácida: la hora de la siesta. Ayer me hicieron llegar un mensaje que Jesús Quintero dejó a sus amigos más cercanos: un poema grabado por él mismo (...) A las ocho de la mañana escucharemos este final prodigioso. No dejó ninguna pregunta por hacer e hizo cosas que él solo podía hacer gracias a su intuición. En la vida se pueden conseguir muchas cosas, pero no se consigue la gloria si no tienes el factor que te hace diferente: la personalidad. Eso lo tenía Jesús. Era pícaro, listo, conocedor de todos los puntos de la profesión. No sé si el personaje tenía mucho de él o él mucho del personaje, pero era un loco en una colina. Era unas noches de radio irrepetibles, 82 años, se ha ido Jesús Quintero, y hoy le dedico este programa. Le quería mucho y le seguiré queriendo en la ausencia, como la mayoría de los que le hemos conocido", ha comentado el director de 'Herrera en COPE'.

El comunicador fue ingresado a principios del pasado mes de septiembre en la Residencia de Nuestra Señora de los Remedios, situada en la localidad gaditana de Ubrique, para recibir el tratamiento diario necesario para su recuperación, según informaron entonces la familia del informador en un comunicado.

El mítico presentador de 'El loco de la colina', creador de múltiples formatos de radio y televisión, recibió más de doscientos galardones, entre los que destacan el Ondas Internacional, el premio Rey de España de periodismo o el Premio a la originalidad periodística.

Nacido en San Juan del Puerto (Huelva), el periodista comenzó su actividad profesional en Radio Popular de Huelva. Además, ha trabajado en Radio Nacional de España en Huelva, Centro Emisor del Sur de Radio Nacional de España, Radio Nacional de España en Madrid, Cadena SER, Televisión Española y en producciones independientes para TVE y Canal Sur Televisión.





Quintero también ha sido creador y director General de Radio América, de la productora de radio televisión Babilonia y de otras productoras de radio y televisión.





Entre sus programas de televisión destaca 'El perro verde', en TVE; 'Qué sabe nadie', en Canal Sur; 'Trece noches', en Canal Sur; 'La boca del lobo', en Antena 3; 'Cuerda de presos', en Antena 3; 'El vagamundo', en Canal Sur y Telemadrid; 'Ratones Coloraos', en Canal Sur; o 'El loco de la colina', en TVE.