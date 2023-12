El primer sonido del día de Carlos Herrera: Sánchez dice que a la gente no debería preocuparle la amnistía

Sergio Barbosa,presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Pedro Sánchez dice que a la gente no debería preocuparle la amnistía.

"Esta amnistía que se presenta como proposición de ley, que sortea todos los informes preceptivos, que tal vez no sean vinculantes, pero que sí condicionan mucho la ley, que deben tratar sus señorías y que no deja de ser un pequeño gran golpe al estado de derecho. Está usted haciendo una valoración muy personal. Deme primero algunos datos más sí, pero ese fundamental en el frontis de esta información, que le diga que estamos ante una degradación institucional importante, muy importante, porque se trata de una amnistía que beneficia a aquellos que tienen el poder de beneficiarse presionando a un gobierno a través de unos votos, no es una amnistía para todos, es una amnistía para los que tienen una llave parlamentaria concreta para ser presidente".

"Por lo tanto, condicionar que sean ellos los únicos beneficiados por el borrado de delitos, como primera consideración. Hoy es el día en el que el Congreso de los Diputados toma en consideración la idea de que en España haya unos señores que puedan violar la ley y robar dinero público sin que eso le suponga ningún problema. Además, haciendo que todos los demás tengamos que pedirles perdón, incluido el Rey, los jueces, los policías y los que pararon el golpe del año 2017, porque esta ley de amnistía desautoriza al Tribunal Supremo y, desde luego, cambia el estatus de los de los delincuentes".

"Porque ahora, ¿quiénes son los malos? Los que aplicaron el 155, los fiscales que consideraron delitos, los tribunales que sentenciaron los delitos, el rey que intervino a través de un importante discurso, los policías que, siguiendo órdenes judiciales, intervinieron para impedir ese referéndum. Esta gente a usted ahora le va a mirar por encima del hombro, con la cara de displicencia del que piensa: yo puedo hacer lo que me dé la gana y me voy de rositas, mientras a ti, tieso, que eres un tieso, te llega una multa de tráfico a casa porque entraste sin querer en la zona de bajas emisiones y te falta tiempo para pagar".

"Usted que me está escuchando, levántese temprano para ir a trabajar, que tiene que pagar con sus impuestos, lo que estos han malversado y no van a tener que devolver. Bueno, créanme que llevo en este oficio unos cuantos años y jamás creí que yo lo iba a contar. Ya se lo dije el otro día, que el gobierno de mi país iba a negociar con un gobierno autonómico, nada más y nada menos que una serie de privilegios en un país extranjero con un mediador de no sé dónde. Pero también tengo por primera vez la sensación de estar contando noticias distópicas".

"Este es uno de esos días, es decir, que puede haber un gobierno respaldado por un número significativo de españoles a los que se les pase por la cabeza de volver a España, los tiempos del caciquismo. Es algo que jamás creí que íbamos a ver en nombre, además, de la izquierda universal. El Partido Socialista Obrero Español se ha embarcado en una gran operación en alianza con las élites catalana y vasca para devolvernos a los tiempos que creíamos superados. Esta izquierda que tanto habló de igualdad, ahora blanqueando una impunidad judicial disfrazándola de bondadosa amnistía. Todo para evitar la alternancia política".

"Con la idea de que mejor una España gobernada por la izquierda, que una democracia en la que la derecha pueda gobernar de vez en cuando. Es eso y nada más. Hoy se toma en el Congreso en consideración la polémica ley de amnistía y Sánchez trata de convencer de que tampoco es para tanto, que no entiende como hay gente que se indigna ante esto. Esto es la versión moderna de aquello que dijo Franco una vez: joven, haga como yo y no se meta en política. Así que, según Sánchez, a la gente no le preocupa realmente la amnistía".