El primer sonido del día de Carlos Herrera: lo que supone para España el acuerdo del PSOE y Junts

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por lo que supone para España el acuerdo del PSOE y Junts.

"Desde aquí, un abrazo a mi buen amigo Alejo Vidal-Quadras, cuyas balas, como dice hoy Miquel Jiménez, cuyas balas con las que se encontró eran de verdad. Le dispararon en la calle, presumiblemente, un sicario profesional que marchó en una moto, pero Alejo está estable, sobrevive. ¿Quién fue? ¿Por qué? Lo que fuera, estas balas han sido de verdad, no como las que recibió, supuestamente, el ministro del Interior en su despacho o la navajita plateada de la otra cuentista. Estas son balas de verdad".

"He juntado, en un primer alcance, las palabras, los términos, con los que se ha titulado el acuerdo que ayer hicieron público PSOE y Junts. Podría decirles los más habituales: el despiece, la demolición, la vergüenza, la traición, la capitulación, la villanía, la infamia, la humillación, la indecencia, la rendición o la felonía. ¿A qué se refiere todo esto? Solamente a un hecho primero que destaca sobre todos los demás. El hecho de negociar un gobierno de España en el extranjero y con un prófugo de la justicia".

"Me tomo la libertad de intentar explicar que va a suponer para España, como me ha pedido Silvia, el acuerdo de estas cuatro hojas. Es un acuerdo que, en primer lugar, establece una ley de amnistía que no conocemos en sus detalles, pero que presumimos, y que contempla incluso también una figura que importó Pablo Iglesias. Su concepto, que es un concepto un poco Trumpista: el Lawfare. Es una forma mediante la cual el delincuente tiene derecho a amenazar a los jueces, atar la mano a los jueces. Yo si yo fuera juez, no estaría tan tranquilo".

"Es una cesión, todo ello, todo el documento, en fiscalidad, en negociaciones para un referéndum, en la mediación de un valedor internacional, trenes, vías, de 15.000 millones de financiación y, por supuesto, el subrayado de la nación catalana. Pero todo eso son promesas. Quiero decir, lo interesante de este acuerdo es que todo lo anterior, a excepción de la ley de la amnistía, que iba a tener un desarrollo concreto y se presentará en breve en el Congreso de los Diputados, lo demás es: crearemos comisiones para, estudiaremos como, procuraremos, etcétera, etcétera".

"¿Todo eso qué significa? Que lo puede hacer o no lo puede hacer. Porque una vez nombrado, no es tan fácil apartar a Sánchez de ese cargo, del presidente del Gobierno. Pero sí que es verdad que en su simple exposición, hombre, santifica la desigualdad de los españoles ante la ley. También son capaces de llegar a la situación de señalar como prevaricadores a los tribunales que condenaron a estos delincuentes y eso lo acepta el PSOE. Es cierto que el único que cobra por adelantado es Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque se lleva los siete diputados que le hacen falta para ser presidente. Seguramente, el día 16, ya les digo".

"Excepto la amnistía, que conoceremos en breve, lo demás son promesas. Pero, a buen seguro, el votante del PSOE a estas horas está diciendo: Sí, sí, todo lo que tú quieras, pero que gobierne el mío. Como sea, es verdad que la aritmética parlamentaria, la falta de vergüenza también del PSOE, le ha dado a Puigdemont una victoria absolutamente inesperada. Aún debe estar pellizcándose para creérselo. Han puesto sus intereses personales sobre los intereses de todos los españoles, además, sin renunciar a la unilateralidad. Ni un solo párrafo del acuerdo garantiza eso".

"Consiguiendo, además, que se contemple la posibilidad de maniatar a los jueces, de destrozar la independencia judicial, porque el Lawfare es un mecanismo mediante el cual se someten las sentencias judiciales, las que no les gustan a grupos políticos, nada menos que un Parlamento. Por eso, una barbaridad. Todo esto anterior, altera la convivencia. Es muy difícil que no la altere, así que toda llamada a la serenidad es poca. Todo lo anterior sometido al control de supervisores extranjeros, cuyo nombre no conocemos".

"Podríamos decir tranquilamente o podríamos titular esta crónica de urgencia: el PSOE lo ha vuelto a hacer. El PSOE lo ha vuelto a hacer. El PSOE no es como la CEDA, ni el partido radical, ni UCD. El PSOE tiene 140 años y sobrevive a los regímenes políticos en los que participa porque es el PSOE el que los apuñala. El régimen muere, pero el PSOE continúa vivito y coleando, dispuesto a seguir dando trabajo a los suyos".

"Le pegó un rejonazo al sistema de turnismo parlamentario en 1917, que, claro, tenía defectos, pero no eran los menos malos. Eran prácticamente como otros sistemas parlamentarios de la época. El rey imponía, quitaba gobiernos. Le pegó el rejonazo a la Segunda República en 1934, Largo Caballero llamando a la revolución socialista que arrasó a Asturias".

"Ahora el PSOE le ha pegado el rejonazo en el 2023 a la democracia de 1978, para que la democracia española saliera ayer a decir que los separatistas catalanes tienen razón en lo que dicen, que en España puede haber jueces que les hayan perseguido injustamente, que se debe estudiar un sistema fiscal que evite a Cataluña tener que ser solidaria con otros territorios, que los separatistas catalanes, ojo, y solo los separatistas, pueden violar la ley, ejercer la violencia, robar dinero público sin tener que rendir cuentas o que se puede estudiar el referéndum soberanista".

"Para eso hacía falta que hubiera en Moncloa un personaje lo suficientemente oscuro como para que les abriera la puerta del castillo desde dentro. Ese tío se llama Pedro Sánchez, que ha vendido el Estado de Derecho a cambio de una preventa personal que solo le beneficia a él: siete votos"