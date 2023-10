El primer sonido del día de Carlos Herrera: quién tiene la culpa del bombardeo al hospital de Gaza

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el bombardeo al hospital en Gaza.

Audio





hoy hay dos sigue habiendo dos nombres propios un nombre propio ese el joven Álvaro Prieto el joven cordobés desaparecido en la estación de Santa Justa eh que se ha confirmado a través de la autopsia que murió a causa de una fuerte descarga eléctrica electrocutado y el mismo el mismo día de su desaparición eso pasó cuando tocó la catenaria parece que la tocó con el abdomen eso eh eh desde el abdomen hasta las manos prácticamente le secó cayó y la pregunta es cómo y por qué saltó la valla que llevaba esa zona apartada de la estación de Santa Justa son preguntas que quedan por resolver algo que yo me imagino quiero a lo largo de los próximos días iremos conociendo también es noticia una persona que para los más antiguos para los que tienen más años los que en el 71 del 71 al 74 eh tenían como compañeros la televisión y la Televisión Española de entonces que medía una serie eh inolvidable para muchos que se llamaba crónicas de un pueblo el pueblo con un maestro con un cartero con un médico con un farmacéutico con una piña y Jesús Guzmán era el era Braulio el cartero de aquella serie un actor eh que efectivamente ha demostrado su categoría en numerosas facetas pero siempre en el en el perfil cotidiano de hombre de hombre bueno y ayer murió con 97 años Jesús Guzmán era posiblemente el actor además se da posiblemente igual hay alguno con más años demasiada vivo en en ese en ese ámbito de nuestras bellas artes a su familia le enviamos desde aquí un fuerte abrazo y hoy verán ustedes eh nos situamos ante uno de los eternos dilemas de las guerras la guerra se combate por tierra María aire pero también a través de la información y concretamente a través de la desinformación la crudeza de la guerra a la crudeza de la guerra hay que sumarle además el reparto de responsabilidades que en ocasiones de forma embustera realiza los actores de esa guerra eso qué quiere decir que no sabemos hoy exactamente de dónde quienes fueron los que lanzaron los misiles los proyectiles que han hecho fallecer 500 personas en un hospital imágenes de cadáveres escenas de dolor de los heridos raptos de desesperación de las personas con familiares afectados que te dejan sin saber que decir escuchen cuando uno ve como asaltado por los aires el hospital Bautista de Gaza es cuando comprende eh en toda su dimensión lo valiosa que es la paz lo que se echa en falta la paz eh cuando nos tiene eh lo único que ustedes ahora mismo pueden dar por seguros que alguien miente o miente Israel o mienten los terroristas de jamás jamás acusó a Israel de haber lanzado el misil que ha provocado esa matanza Israel lo desmiente y acusa a lo que llama a los terroristas la Yihad Islámica de Palestina de haber causado ese ataque de Falsa Bandera o de error de precisión quien dice la verdad bueno pues a favor de la teoría de de Israel estaba que los yihadistas son capaces de tratar su propia gente como mártires en contra que no se tienen noticias de que una milicia Palestina tenga un misil con esa capacidad destructiva los israelíes eso sí es cierto cuando eh cuando van a lanzaron misil suelen llamar a los civiles para que salgan y luego mal lanzan un misil sin carga explosiva a un misilqué oye puede eh esa es un impacto es un plomo que cae en un edificio y después es cuando lanzan el misil eh con explosivo que hace el destrozo gordo lo de ayer no no funcionó no hubo ni aviso o no está claro que se produjera el aviso y también alguien podría haberse hecho pasar por israelí para dar un aviso que sea como fuere no sirvió para evacuar ese hospital y tampoco ayuda a que Israel haya dado varias versiones en las últimas horas acusando la hija de islámica luego jamás en fin bueno ehm yo les digo la la primera víctima siempre es el bombardeo en una guerra la segunda víctima es la información eh si sabemos que este es el ataque más mortífero desde que comenzó el conflicto y que los muertos palestinos en Gaza estarían ya en torno a 3.500 tras este ataque en Israel mil cuatrocientos más los rehenes de los que no hay HMN plan oficial de negociación y en los entre los que se ha conformado que estaba un español Iván y ya ramendi el que vivía en uno de los kibuts eh atacados vamos a ver si fue una buena noticia porque está vivo no ahora vamos a ver si eh se beneficiaría a nuestro compatriota la opción de que jamás libere al menos a los extranjeros no ya ya iremos bien luego también es un día intenso por varios motivos en la llegada de Joe Biden a Oriente Próximo que tiene varios sentidos primero apoyar al país hebreo intentar convencerles de que no invadan Gaza con la intención de ocuparla y también mandar un mensajito a Irán mmm eh con esa visita a Israel vaiden quiere que ese mensaje de meterse de que quede claro meterse con Israel es meterse con Estados Unidos y con todo lo que le cuelga y ahora le contaré en España como se ha tratado de templar gaitas después de que las cuitas internas del gobierno provocaran un incidente diplomático con Israel se intenta arreglar pero la ministra esta eh yo nevelarra esta es ministra de España por la gracia de Sánchez que no es un verso suelto que anda por ahí buena una niña salida de una facultad de Psicología eh en el bar eh dando proclamas o soltando burríes no no no no el ministra del Gobierno de España y ahora le dirá las burradas que vuelve a decir