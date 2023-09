El primer sonido del día de Carlos Herrera: lo que opina de la reunión de Puigdemont y Yolanda Díaz

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por lo que opina de la reunión de Puigdemont y Yolanda Díaz. Audio

"Hoy podemos otra vez volver a realizar el ejercicio de buscar la palabra adecuada para definir la fotografía, la situación o el hecho político concreto y la palabra adecuada, si hacemos caso de la mayoría de los medios de comunicación, a excepción de la prensa del movimiento, es bochorno", comienza Carlos Herrera este martes, "esa es la que más se utiliza, bochorno y humillación". "¿A cuenta de qué?", se pregunta, "a cuenta de que una vicepresidenta del Gobierno de España viaje a Bruselas a visitar a un fugado de la justicia española, responsable máximo de un golpe de estado".

El presentador de 'Herrera en COPE' señala que todo esto es "por el mero interés de captar sus votos para que una hipotética investidura vuelva a colocarla en el sitio a ella y al jefe de ella, que se ha hecho el sorprendido y que no sabía nada, pero que si no la cesa quiere decir que estaba perfectamente de acuerdo en que ella fuera a visitar a Puigdemont". "Hoy va a dar una rueda de prensa para comunicar en qué consiste el chantaje que le va a hacer al líder del PSOE, para que el líder del PSOE sea investido nuevamente presidente", apunta el comunicador.

"Chantaje que Pedro Sánchez está dispuesto a aceptar", continúa analizando, "es decir, el delincuente que pide una amnistía para beneficiarse él mismo, el Gobierno se la concede para beneficiarse a sí mismo". También, en cuanto a la visita de Yolanda Díaz que visitara a un fugado de la justicia, "a la palabra humillación, también podemos añadir la palabra indecencia": "Si usted fuera funcionario del Estado, imagínense el juez Llarena con el reclamo de Puigdemont, con qué ganas seguiría usted trabajando".

El comunicador cree que "es una derrota de la España constitucional y una pleitesía de un gobierno a un enemigo evidente": "Yolanda Díaz, con este viaje, le está haciendo a Pedro Sánchez el trabajo sucio". "Escenificar sorpresa y sobresalto puede servir para autolamerse o autoconvencerse a aquellos que todavía tengan un rescoldo de conciencia en la cabeza, pero miren si no estaba acordado entre ellos, Yolanda Díaz hoy debería ser cesada", sigue analizando, "ayer Yolanda Díaz ninguneó humilló al Tribunal Supremo, legitimó los delitos de Puigdemont que son sedición y malversación agravada y, por tanto, convertirse en cómplice de un fugado de la justicia".

"Es uno de los más bochornosos episodios que se han vivido en la política española desde que la maquinaria de la democracia ha hecho andar", reflexiona Carlos Herrera, "vieron ustedes ayer la alianza entre una comunista y un ultraderechista catalán, en un pacto literalmente aberrante". "Esto en un país evidentemente normal sería un suicidio político, en cualquier lugar de Europa, una vicepresidenta que se reúne con un acusado de malversación agravada, que no está condenado, porque está fugado de la justicia, y que además se reúne para legitimarlo como interlocutor político, esa tipa estaba literalmente acabada".

Carlos Herrera recuerda que "Pedro Sánchez tiró de todos los tópicos del cinismo y de la hipocresía para pasar página": "Lo de pasar página tiene mucha gracia, porque aquí se pasa página de lo que quiere, de la guerra civil no pasan página". "Mire, en este estado que estoy con el tratamiento que llevo, de verdad, estas emociones, alteraciones de la sensibilidad, no me convienen, me los ha prohibido el cirujano, hay un grupo de palomitas blancas que han alzado el vuelo ahora mismo en cuanto te han escuchado en una plaza de Gerona, estoy tan emocionado, que, por favor, alíviame Sergio Barbosa".