El primer sonido del día de Carlos Herrera: qué ocurrió en los incidentes durante la procesión de San Fermín

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los incidentes vividos durante la procesión de San Fermín.

"Hay noticias de corto plazo pero repetitivas, como las de esta mañana de viernes. La primera, que el parlamento británico eche con los votos de su partido al primer ministro. Es una historia que se repite y que venía calentándose. Además, hay cosas que pasan porque están previstas. como el segundo encierro de San Fermín o el acto oficial por los 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Y luego hay cosas que pasan, pero que se repiten", comenzaba el comunicador.

Se refería a los incidentes que han tenido lugar durante la procesión de San Fermín este 7 de julio en Pamplona: "Esa procesión, en la que vestidos de chaqué van los miembros de la corporación municipal, al pasar por algunas calles, no es la primera vez, que se producen insultos, algún que otro ataque verbal, incluso uno físico. Ayer Enrique Maya pensaba que iba a disfrutar de un momento particularmente bonito, pero llegó lo que no estaba previsto, que ya ha pasado otras veces. Los fascistas de Bildu o que le apoyan, eso que se llaman radicales, filo etarras, lanzaron objetos, trataron de herir a la comitiva y dejaron heridos a tres policías".

"Fuera UPN gritaban, como si no tuviesen los votos suficientes para gobernar en Pamplona, son perros rabiosos, actúan movilizados por él. Maya destacó que mientras los políticos constitucionalistas las pasaban canutas, los de Bildu iban tan tranquilos. Boldu, la banda terrorista ETA remozaba en un partido político, los socios de Sánchez en la legislatura, con los que no iba a pactar nunca. Ha pactado hasta la Ley de Memoria Democrática que va a salir adelante gracias a las consideraciones que ha impuesto Bildu", analizaba Carlos Herrera.

Tras lo ocurrido, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento lo ha condenado, pero esta condena no fue unánime entre los partidos políticos: "Ayer los de Bildu se limitaron a lamentar lo ocurrido, no lo condenaron. A la declaración del ayuntamiento, los socialistas sí votaron a favor, pero es su partido el que está pactando con estos indeseables. Lo triste es que los socialistas, como el alcalde de Ermua, le tienen más miedo a Maribel Blanco, que a los propios etarras. Le piden el discurso antes de leerlo, no vaya a decir algo que les incomode. Es insostenible tener a un tío en Moncloa que se pasa el día diciendo sandeces sobre fuerzas ocultas que le tienen manía mientras se dedica a pactar y regalar el relato sobre el terrorismo y la Transición a estos tíos. A los que tiene la poca vergüenza de llamar fuerza progresista".