El primer sonido del día de Carlos Herrera: lo que dice Financial Times sobre la amnistía y España

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por lo que dice Financial Times sobre la amnistía y España.

"Fíjense ustedes, está Portugal, por un lado, que, oiga, la maravilla de Portugal. Aquí tenemos unos vecinos que, cuando a su primer ministro le investigan por un presunto caso de corrupción, que eso no quiere decir que haya, no está probado, que haya robado, coge el tipo y dimite. Bueno, pues pueden pasar varias cosas: que haya trincado de forma irregular aprovechando su cargo u, otra, que no haya hecho nada ilegal y que al final la justicia, cuando pase un tiempo, lo exhorne. Tenemos muchos motivos para envidiar a los portugueses".

"Por otra parte, en las manifestaciones que se están produciendo en las sedes del Partido Socialista, la última es que, ciertamente ahora, algunos ultras, que pueden venir de cualquier parte, están mezclándose entre la gente normalmente pacífica y va provocando que los 600 policías que ayer había en la calle Ferraz actúen finalmente".

"Pero saben ustedes que el asunto fundamental para hoy, el que tiene de los nervios al sanchismo, es cuántas horas más tengo que estar de rodillas en Bruselas esperando a que me llame Puigdemont para darme el plácet al acuerdo. Seguramente cuando suene la campana, la última hora de investidura. ¿Y cuándo te lo va a dar? Ah, pues no se sabe, porque, como saben ustedes, ha interferido o ha entrado por medio la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional ha imputado delitos de terrorismo al señor Puigdemont y a la señora Marta Rovira".

"¿Ahora como lo hacemos con la amnistía que estamos preparando? Porque hemos hecho una amnistía que no lleva nombres propios, lleva conceptos de delito. Voy a amnistiar delitos, no personas. Hay personas que se benefician de esa amnistía de los delitos".

"¿Qué tengo que poner ahora? ¿También el de terrorismo en el texto de la ley de la amnistía para que se pueda beneficiar Puigdemont? Y si yo pongo también terrorismo en el texto de la ley de amnistía, ¿a quién más estoy beneficiando? A todos los que están encarcelados ahora por terrorismo en España, que son 400 y pico tíos. No sé, ya no llevo la cuenta porque el PNV los va soltando a medida que pueden".

"El caso es que ayer la portavoz Isabel Rodríguez puso en cuarentena la investidura. Es la primera vez que no dan por hecho que Sánchez va a renovar el mandato".

"Y luego también la Fiscalía, un show excepcional. La Fiscalía General del Estado calificó los hechos de Tsunami Democrátic de terrorismo y ahora están haciendo auténticas virguerías para decir: no, que aquello fue un error de ese fiscal, que supongo lo echarán escaleras abajo, que lo que quería decir era desórdenes públicos. Cambió el criterio al día siguiente de las elecciones. Vean ustedes si tienen poca vergüenza, bueno, poca vergüenza no, no la conocen, no han conocido la poca vergüenza".

"En cuanto al relato y a la reputación, miren, en España deberíamos hacer bastantes cosas más, incluida la oposición, por incorporarnos a la batalla de la comunicación y reputacional. Ustedes saben que el Financial Times publicó un editorial cuyo título era: 'La amnistía es una apuesta que debe hacerse'. El Financial Times. Miren, la batalla de la comunicación es de máxima importancia para una potencia media como España que además arrastra problemas de comunicación desde la Transición. Problemas que han sido alimentados por el terrorismo de ETA, por los separatistas de toda clase, además, con preocupante éxito. Fíjense si no la reacción del Gobierno y de la justicia de Bélgica".

"El gobierno de Sánchez ha renunciado desde su llegada a la batalla de la opinión pública internacional para explicar, por ejemplo, que lo podría haber hecho, que el secesionismo catalán del golpe del 2017 es el delincuente. Ese es el delincuente, y no España, ni su gobierno, ni su estado de derecho, ni la corona, ni el poder judicial, ni nada parecido. Al contrario, han puesto todos los medios del Estado y del gobierno al servicio de la tesis de los delincuentes y de los filoetarras. Por cierto, no pocos funcionarios deberían apelar a su objeción de conciencia cuando se les exige defender posturas contrarias a la Constitución, empezando por algunos diplomáticos".

"Pues esta semana ha habido artículos en medios de comunicación de peso y de influencia. El del Financial Times es un referente mundial en el ámbito económico y financiero. Lo lee la élite política y económica del mundo. El Financial Times no es un periódico precisamente de izquierdas, o no tienes empatías por experiencias económicas ruinosas, por políticas económicas confiscatorias, es decir, por el sanchismo. Vamos eso le pega más al 'New Woke Times', como se le llaman ahora, con sus disparates habituales".

"Pero dijo: 'la amnistía es una apuesta que debe hacerse'. Es verdad que en el texto dice: 'a cambio de que renuncien unilateralmente y tal y cuál'. Pero bueno, ya solamente el titular, digamos que crea una cierta inquietud. Y la oposición también tiene que incorporarse a esa batalla de la comunicación, tiene que hablar con periodistas, con corresponsales extranjeros. El líder de la oposición creo que hace un almuerzo con los corresponsales extranjeros al año, pero hay que hacerse bastantes más cosas".

"Tiene que haber alguien que pueda ir a soltar una filípica en un buen inglés al Consejo Editorial del Wall Street Journal, del Financial Times, del New World Times... Donde sea necesario. Inglés ya habla mucha gente y muy bien. Porque ese editorial del Financial Times es un desastre para España. Los medios independientes acabamos haciendo de guardianes de la esencia democrática y de la historia de nuestra nación ante la clamorosa inacción, cuando no la mala fe de la clase política. Pero en Gran Bretaña creen que lo de Cataluña es como lo del Tratado de la Unión en 1706 en Gran Bretaña de Inglaterra, Gales y Escocia, que igual que se juntaron, se pueden desjuntar cuando ellos quieran. No, lo de España no tiene nada que ver "