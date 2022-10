El primer sonido del día de Carlos Herrera: qué consecuencias tendría la reforma del delito de sedición

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las dos cuestiones principales que afronta el PSOE, la ley trans y la reforma del delito de sedición, así como el eclipse parcial de sol que podrá verse esta mañana.

"Pedro Sánchez se nos va a África, a Kenia y Sudáfrica con malvados empresarios españoles. Hay dos cuestiones en las que coinciden diversos analistas estos días, que son dos piedras en el zapato que va a costar mucho digerir incluso a su propio electorado: ley trans y reforma ad hoc del delito de sedición", ha comenzado.

En cuanto a esta segunda cuestión, ha apuntado: "Una especie de derecho penal de autor hecha para favorecer a personas concretas, delincuentes, por intereses electorales concretos es una forma de humillar a los españoles como ciudadanos de un estado de derecho. Porque lo que va a pasar es que Puigdemont y los otros fugados que están por juzgar van a tener más fácil volver a España. Si has rebajado el delito por el que están acusados, tú pones muy fácil que Puigdemont se pueda presentar ante el juez Llarena y resolver su libertad en un par de trámites. Más allá de que esta ley ponga mucho más barato en el futuro volver a cometer este delito. Cuando usted vea que el propio Gobierno es el que ha facilitado que vuelvan a España, cuente hasta diez porque todavía no habrá acabado la humillación. Esta reforma también reduciría el periodo de inhabilitación de los condenados e indultados".

Qué está pasando con la gestión de los fondos europeos

Por otro lado, ha analizado la situación qué atraviesa el sector del automóvil: "Otro asunto es buscar ahora 500 millones donde sea para calmar los ánimos del sector del automóvil. Explíquenme como puede ser que el 80% del PERTE del sector se quedara sin asignar y ahora, cuando las empresas amenazan con echarse atrás en el plan de electrificación, el Gobierno se ponga a buscar el dinero fuera de los fondos para tranquilizarles. Qué está pasando con la gestión de los Fondos Europeos, que deben nutrir proyectos como el PERTE del automóvil".

"Ese objetivo, según el cual los coches deben ser coches eléctricos, que no híbridos. Cosa que, por cierto, la ciudadanía no acaba de ver claro. Ya veremos porque oiga el que tiene que levantar una fábrica de baterías, se lo piensa y a lo mejor no se pilla los dedos, y te vas a la fábrica, como ayer fue Sánchez a la planta de Renault en Valladolid y te recuerdan que han hecho una apuesta por el coche híbrido y que tú como los papantas de Europa, no has incluido en el PERTE", ha añadido.