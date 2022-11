El primer sonido del día de Carlos Herrera: qué conclusiones se extraen de los primeros resultados de EEUU

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las elecciones legislativas que se han celebrado este 8 de noviembre.

"Es un sistema raro el norteamericano, pero en el que se busca siempre contra poderes y contrapesos del poder y uno de ellos es que a la mitad, prácticamente de la ejecutoria de un presidente, se renueve el Parlamento. Es una forma de decirle al Presidente, si lo has hecho bien continúas con una cierta colaboración de las cámaras, si no lo haces bien vas a tener más difícil gobernar porque vas a tener una mayoría contraria en las cámaras y luego la capacidad legislativa hombre no es la misma", ha comenzado explicando el comunicador.

Según los primeros datos, "aunque pueden tardarse horas en conocer los resultados definitivos. A estas horas, la cámara de los representantes estaría virando al lado republicano", pero para conocer la última hora hablamos, pasadas las 6 de la mañana, con el corresponsal de COPE, Juan Fierro, que se encuentra en Washington siguiendo el recuento.

"Ahora mismo en la Cámara de Representantes los republicanos están muy cerca de retomar el poder, tienen ahora mismo 184 escaños asegurados, la mayoría son 218, mientras los demócratas tienen 155 escaños asegurados, faltan 96 por adjudicar, pero todo indica que la Cámara de Representantes va a cambiar de color, del azul de los demócratas al rojo de los republicanos", ha explicado Fierro.

Respecto al Senado, "está la cosa muy igualada, en estos momentos están empatados a 46 senadores cada partido. Recordemos que en el Senado no se renueva toda la cámara, tan solo un tercio, 35 de los 100 senadores y entre los senadores que no entraban en elección en la jornada de hoy y los que han ido ganando a lo largo de la noche, hay un empate a 46. La mayoría son 51 y faltan 8 escaños por adjudicar. Seguramente aquí tardaremos creo que más que horas días, porque el tema de la elección en Pennsylvania, como ya ocurrió con la elección de Donald Trump y Biden, se va a prolongar durante días. Incluso en Georgia si no hay un vencedor. Aquí ahora mismo hay tres candidatos y las leyes dicen que el que gane tiene que superar 50% más un voto, hay tres candidatos y el tercero tiene un 2% de los votos, seguramente habrá que ir a una segunda vuelta y eso es el 6 de diciembre".

Respecto a las conclusiones que se pueden sacar en este punto, por un lado, Fierro explica que "no ha sido la marea roja que se esperaba, la masacre que esperaban los republicanos de hacer con los demócratas, y un segundo asunto muy importante y que tendrá supongo que mucha trascendencia a partir de los próximos días, es el efecto de Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Ha arrasado totalmente, se le señalaba como uno de los principales aspirantes a ser el candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales, veremos qué pasa el día 15 con ese anuncio de Donald Trump. Muchos comentaristas republicanos y muchos comentaristas en general están diciendo que el futuro del Partido Republicano están DeSantis".