Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos en Rabat, donde Mohamed VI no estaba para recibir a Pedro Sánchez, sino en Gabón.

"La relación con Marruecos ahora mismo es fundamental. Tiene una llave para fastidiarte que la acciona a capricho o con bastante habilidad para sus intereses. También puede hacer grandes trabajos contra el yihadismo internacional. Se supone que una reunión como esa puede ser muy importante", apunta el comunicador. Pero Carlos Herrera avisa de que "Marruecos tiene particularidades": "Tiene un rey que interviene en decisiones ejecutivas". Y "ahora está pasota", por eso solo atendió a Sánchez media hora por teléfono antes de que este partiera hacia Rabat.

El presentador de 'Herrera en COPE' tiene claro que "una reunión de alto nivel con Marruecos es de menos nivel si no está el rey". "Ahora a eso lo llaman como quieran: humillación, desplante... El caso es que antes de Pedro Sánchez salir hacia Marruecos, habla con Mohamed VI y le dice que está en Gabón. Que hable con los ministros y que ya se viene otro día", sentencia el comunicador.

Para entender la importancia de esta reunión hay que entender el asunto económico: "Desde el reconocimiento del Sáhara, la balanza comercial nos es beneficiosa. Les vendemos más de lo que les compramos. Pero nuestros acuerdos con Argelia se han hundido. La balanza con el Magreb ha multiplicado por cuatro su déficit".

El culpable

Pero, ¿por qué se ha producido este desplante? "Ha habido un error de exteriores. No se le puede acusar al embajador. Si tú sabes que está tumbado en una hamaca en Gabón, vendes la reunión de otra manera, sugieres que no va a haber visita al jefe del Estado. En este tipo de reuniones lo normal es reunirse y no se sustituya por media hora de llamada desde la hamaca. Eso, cuando no lo gestionas bien, se le llama desplante", reflexiona Herrera.

"Ahora, analizamos la relevancia internacional de España", sentencia el director del programa. "Como país, quizá no tiene relevancia suficiente para que deje la hamaca", pero hay que entender que "Mohamed VI es muy raro". Por ejemplo, "a Macron no le recibe". "Esto que ha tenido que poner rabioso a Sánchez sucede cuando no estás recogiendo los frutos de los beneficios del acuerdo", explica.

Herrera también se pregunta por qué Marruecos está molesto: "Hay una parte del Gobierno español que ha hecho otro desplante no acudiendo y haciendo declaraciones con insultos". El comunicador sentencia que "seguramente Marruecos vea a Sánchez como un pato cojo". "España ha perdido muchos enteros a nivel internacional, es la constatación de un hecho objetivo", finaliza.