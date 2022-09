El primer sonido del día de Carlos Herrera: por qué es importante la misión DART de la NASA

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la "digestión" de los resultados de las elecciones en Italia y la situación de las lluvias que están causando graves problemas en varios puntos de España.

El comunicador ha comenzado la mañana explicando el hecho "insólito" que ha ocurrido durante esta madrugada: "Ha sido desviar la trayectoria de un meteorito que andaba por ahí tranquilo, no era una amenaza para la tierra. La NASA ha dicho, vamos a probar si sirve o no sirve enviándole una de las ondas que tenemos a ver si chocamos con el meteorito y lo desviamos porque a lo mejor algún día viene un meteorito hacia aquí y se cae en cualquier parte del mundo.

"Han enviado una sonda que se llama DART y ha chocado contra el meteorito, uno de tamaño más o menos como el Coliseo y la sonda más o menos como una nevera, y era jugar al pintball. Parece que la gente de la NASA está contenta, no hemos provocado ningún Big Ban para ver si esa nave no tripulada ha alterado la órbita del asteroide. A la 1 y 14 minutos se ha encontrado con la sonda que le hemos enviado. Es curioso ya el ser humano ha conseguido hacer realidad una de las cosas que estaban en la ciencia ficción e incluso se recreaba en algunas películas", ha explicado Herrera.

La "digestión" de la jornada electoral en Italia

En clave política, este martes vivimos la "digestión de los resultados electorales en Italia y la lectura que se realiza en España de la victoria de Meloni". "Vamos a llamarla derecha radical en Italia. Como toda digestión suelta unas fases péptidas. Hay una banalización del fascismo. Cuando todo es fascismo ya nada lo es y eso es un problema. A cualquier cosa se le llama fascista. La alerta antifascista es algo que no funciona. En Italia se ha visto que la derecha es un refugio ante la incertidumbre".

"Os asustáis ahora y no os asustasteis con un vicepresidente que decía que no iba a dejar dormir a Sánchez. Estáis muy nerviosos por lo que pueda hacer Meloni y no os inquieta estar gobernados por la ultraizquierda, aliado de los separatistas y gente que no condena atentados terroristas. Todo dirigido por un PSOE que ha sido reprobado dos veces por los tribunales por haberse saltado la Constitución. Cuando te pasas la vida llamando ultraderecha a todo lo que está a la derecha del PSOE, cuando llega alguien que puede estar en la derecha más radical, esa palabra ya no tiene la fuerza que debería tener", ha desgranado el comunicador.