Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la reforma de la ley del solo sí es sí después de que Podemos, Bildu y Esquerra hayan impedido su rápida tramitación.

"¿Por qué no se aborda la ley del solo sí es sí antes de que pasen las tres semanas? Ahora mismo depende de Podemos y del Frankenstein. Van a pasar 21 días sin que muevan un dedo. Después vendrá la aprobación. El destrozo que han hecho PSOE y Podemos ya no tiene solución. Los violadores ya condenados a los que les beneficia el desastre ya nada les quita la rebaja penal. Pero, cada día que la ley no se retoca, cada violador que rompa la vida a una mujer o un niño se va a ver beneficiado por este bodrio, aunque le juzguen después de la reforma. Los filoetarras de Bildu y los separatistas de Esquerra votaron con Podemos diciendo: vamos a ver cómo le fastidiamos la vida al PSOE. Al PSOE hay que recordarle que permitieron la aprobación de esta ley, así como que son los partidos con los que decidieron gobernar. Tienen la intención de presionar con las marchas de esos días para no volver a los tipos de antes", expone Carlos Herrera.

El presentador de 'Herrera en COPE' apunta que "el feminismo de Podemos es de política, no de verdad, por eso Echenique le quita importancia a los días que van a perder sin mover un dedo". "No se le cae la cara de vergüenza. No tienen sentido del decoro. Es mentira que vayan a evitar que las mujeres tengan que responder a las preguntas del juez sobre los detalles de la agresión. Eso nunca se va a poder evitar en un juicio en el que hay que probar los hechos por los que se acusa a alguien a que se le puede mandar muchos años a la cárcel. Con ese cuento infantil de hacer juicios en los que la víctima solo tenga que decir que: ese tipo me ha violado. Y ya está. Lo único que han conseguido es liar la que han liado", sentencia.

Los beneficios

"Han beneficiado a tipos como el violador del portal de Lugo que ha salido de prisión. Un tío que aprovechaba que era instalador de fibra óptica para estudiar cómo eran los edificios de las futuras víctimas. ¿Qué tiene que pensar la chica a la que hace siete años llevó por la fuerza al cuarto de contadores para abusar de ella? Partidos como Bildu y Esquerra dirían que esas mujeres no les importa mucho. De hecho, a Gabriel Rufián las únicas mujeres por las que siente verdadera empatía es por las señoras del ministerio de Igualdad, esas que han provocado este despropósito", esgrime.

Para Carlos Herrera, lo que es "marciano" es que Rufián sea "diputado": "que te paguemos un sueldo y que la gobernabilidad de nuestro país esté en manos como las vuestras". "Prescindir de las ignorantes que han causado el problema legislativo a la hora de arreglar el problema legislativo no sería marciano, sería coherente. El que no valga para legislar, que se aparte. Pero el PSOE es víctima porque también es culpable de su propia irresponsabilidad", finaliza.