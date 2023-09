El primer sonido del día de Carlos Herrera: por qué la de Feijóo ha sido la investidura de la "paradoja"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por lo que dio de sí la segunda jornada del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Esta ha sido, después de que ayer finalizara la primera votación de la investidura sin que se prevean sorpresas para la sorpresa, la investidura de la paradoja y en eso coinciden prácticamente todos los analistas hoy. La paradoja de que Feijóo ha triunfado en su derrota.

Por qué Feijóo ha "triunfado en su derrota"



Se da en política esa circunstancia del triunfo en la derrota, puede parecer un consuelo bobo para todos aquellos que querían que triunfase, pero es cierto que Feijóo después de estos días ha dominado el escenario parlamentario, ha fijado posiciones y ha asumido el liderazgo ante un Sánchez que se esconde. Y ha demostrado que en igualdad de condiciones, no gana Sánchez.





A partir de ahora, si Sánchez es investido, sabe que tiene delante un líder de la oposición que es algo más que un crítico. Sánchez ahora está preparando la investidura en la que está intentando no evidenciar los pactos a los que seguramente ya haya llegado con los independentistas catalanes. Tiene a su favor que toda su bancada traga, incluso con lo que no tiene que tragar. Ayer Feijóo fue particularmente hábil al recordarle que nadie de los suyos ha tenido que votar en contra de sus principios, cosa que no ocurre en el lado socialista.

Será interesante saber hasta que punto Sánchez, queriendo despreciar a Feijóo, le ha hecho un favor a este al no intervenir en la investidura del candidato popular. Los efectos de todo esto no se ven inmediatamente, pero en política, pocas veces es inocuo que un dirigente ocupe, durante unas horas, el espacio de dirigente presidenciable mientras el otro está callado haciéndose el malote.

Claves de la segunda jornada del debate de investidura

Ayer, en la segunda sesión, además de reforzar su perfil de defensor de la España del 78, Feijóo fue un mordaz azote de nacionalismo. Si algo ha tenido que aguantar es que era demasiado templado, regionalista, etc. Pues ayer precisamente creció atizando a los separatistas. Fue muy duro con Bildu y con el PNV porque les dio donde les duele.

Sabiendo que le faltan cuatro votos, hizo lo más digno que puede hacer alguien que aspire a ser presidente del Gobierno, decirle a la gente de Bildu que se metan los votos por donde les quepan. Y al PNV le evidenció su despiste histórico y les dio a entender que ahí están estos señores como los conejos cuando un coche les da las largas, se quedan quietos aun sabiendo que el desenlace puede ser fatal.

Hay mensajes interesantes de fondo y de las intervenciones tanto de PNV como de Bildu hay que resaltar algunas cosas porque ambos, en fin, es bastante cómico.

