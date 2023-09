La justificación del PSOE tras subirse Óscar Puente a la tribuna: lo pactaron hace semanas

Esta tarde prosigue el debate de investidura. Y ha arrancado con una aparición 'estelar': la de la aparición de Óscar Puente en la tribuna del Congreso de los Diputados. El vallisoletano ha sido, sin duda, la sorpresa de la tarde al salir a hablar en lugar de Sánchez o el portavoz del Partido Socialista, una estrategia de Sánchez que pasa por explicar a la oposición que no necesariamente la lista más votada es la que debe gobernar.

Y es que el socialista fue el candidato más votado en las últimas elecciones municipales de su ciudad, y, sin embargo, la coalición que formaron el PP y Vox se hizo con la alcaldía. Aunque ha sido una estrategia que ha sorprendido enormemente a los diputados, especialmente a la bancada del Partido Popular, desde el PSOE se justifican.

Al menos así lo explicaba el Jefe de Política de COPE, Ricardo Rodríguez, que entre los pasillos del Congreso de los Diputados ha podido hablar con los socialistas. Y sí, todos justificaban la presencia de Óscar Puente en la tribuna. "Dicen que el hecho ponía a Feijóo ante sus contradicciones. Si Feijóo está ya tendrá tiempo de debatir con Sánchez, insisten en que ha servido a demoler todo el planteamiento de Feijóo, la idea era ponerle en su sitio porque dicen que lleva dándoles lecciones en el último mes y que lecciones ni una" expicaba.

"Dicen que la decisión se tomó hace tiempo, antes, y que la intención no era despreciar el procedimiento de la investidura, pero cuando tienes que explicar mucho lo que has hecho eso es que no se ha entendido y que ha sembrado dudas dentro del PSOE" sentenciaba.

La opinión del Partido Popular sobre la intervención de Óscar Puente

Maribel Sánchez, de COPE, explicaba desde el Congreso de los Diputados cómo ha sentado en el Partido Popular la intervención del socialista. "Ha provocado indignación, consideran que han despreciado a su líder y candidato a la investidura al no surbir Sánchez ni el portavoz del PSOE" empezaba diciendo.

"La sorpresa la hemos escuchado en directo todos, ha sido una expresión gráfica de lo que pasaba y han empezado a decir 'esto no puede ser, qué está haciendo'. Feijóo acaba de decir que no subir a la tribuna es que no ha querido reconocer que ha ganado las elecciones, están en esa dialéctica absurda" explicaba.

La sorpresa entre los populares por la intervención de Óscar Puente ha sido mayúscula, y como recordaba Maribel Sánchez, "toda la bancada del PP ha gritado 'cobarde, cobarde', el tono del debate de la mañana, más institucional, dicen que no ha querido un cara a cara".

Ricardo Rodríguez explicaba, sin embargo, que "desde el PSOE consideran un trámite esta sesión plenaria y cuadra mal . La semana que viene Sánchez baja a Sevilla y tiene un mitin. Están empeñados en ir a la investidura a finales de octubre, pero no está en sus manos" sentenciaba.