Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los ataques que recibió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid tras recibir un premio. La exalumna del centro pasó por 'La Linterna' para responder a este escrache.

"Echaremos el día esperando ansiosos a que el Gobierno convoque la comisión contra los delitos de odio. Además, que la gente de la 'Podemia', la maloliente 'Podemia', denuncie la violencia política ejercida contra una mujer", ha iniciado Herrera. "A no ser que considere que lo que ayer se vivió en la Universidad Complutense de Madrid no fue un delito de odio, sino un ejercicio de la libertad de expresión, un debate contrastado y una protesta razonable contra alguien, como dice Lobato, que ha ido a provocar", ha apuntado.

"Asesina o fascista", gritos de protesta por el nombramiento de "alumna ilustre" a Ayuso en la Complutense https://t.co/Lc7LFXw5cC — COPE (@COPE) January 24, 2023

El director de 'Herrera en COPE' imagina que "Moncloa le recordará a los que ayer montaron la que montaron contra Isabel Díaz Ayuso en la Complutense que hay que respetar el resultado de las urnas y que algunos deben aceptar de una vez por todas que ganó las elecciones y que es lo que quiere la mayoría de los madrileños". "Fascismo totalitario de unas 150 personas, lo que pasa es que hacen mucho ruido, un escrache violento, con toda la hechura podemita, a la que gritaban asesina", ha señalado el presentador.

"Harán mucho ruido porque se sienten respaldados por el ministro de Universidades, que viene de las filas de Ada Colau. No va a estar con los que estudian, sino con los que quieren adueñarse de las instituciones y monopolizar el discurso de la universidad. Con quién va a estar Subirats si ha preparado una ley universitaria en la que los centros no van a tener ninguna cortapisa", ha sentenciado Carlos Herrera.

"La futura estrella de Podemos"

El presentador también envió un mensaje a la "futura estrella de Podemos". "Elisa, a la que le dieron la palabra por ser la mejor de la promoción, hizo un discurso tan coherente, está tan dicha en oratoria, no exhibió ningún rencor, ningunas ganas de faltar al respeto. Aprovechó un reconocimiento académico para, quizá, explicar algunas de las razones que la hacen ser, como es, pequeños traumas de la infancia", ha explicado. "¿Y esta es la mejor de la promoción? Una que chillaba con rabia, que es un tesoro del adoctrinamiento y la pobre no sabe ni hablar. Con eso, no te preocupes, haces carrera en Podemos, que el sueldo lo vas a tener asegurado", finalizó.