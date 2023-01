Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la tensión entre China y Estados Unidos por Taiwán y cómo puede abrirse un nuevo conflicto en el mundo.

"Una invasión China de Taiwán está más cerca que lejos. Intervendría también Estados Unidos, puede igual que Japón. Cuando los chinos quieren salir al Pacífico, tiene que sortear todos esos territorios. Si es suyo, lo tendría mucho más fácil. Taiwán fabrica el 60% de los semiconductores del mundo y tiene un ejército potentísimo. No sería un paseo. Seguramente de ese escenario hablaremos en las próximas semanas o meses", ha vaticinado Herrera.

EEUU envía dos buques de guerra al estrecho de Taiwán por primera vez desde la visita de Pelosi https://t.co/WTGV8pMJq9 — COPE (@COPE) August 28, 2022

De vuelta al país, Carlos Herrera se ha centrado en la polémica ferviente con la ley del 'Solo Sí es Sí'. "Sánchez necesita alejarse de Podemos para hacer que la sangre llegue al río. Si aceptan la propuesta del PP, rompe la coalición", ha avisado el comunicador. Aunque "las reducciones de penas de violadores van a continuar, porque lo hecho, hecho está", "hay auténtico pánico porque alguno reincida".

"Pero esta ley no es solo de Irene Montero, es también de Sánchez. Es una máquina de hacer abstencionistas, más que la sedición y la malversación. Por eso han desarrollado unas tragaderas que les entra un Airbus A380 de frente con las alas desplegadas. Sánchez no se asustó cuando se confirmó que los violadores salían de las cárceles y veían sus penas reducidas. No le temblaron las piernas ante la posibilidad de que alguno reincida", ha recalcado.

Pero Carlos Herrera se ha preguntado "¿qué hizo que Sánchez cambiara de opinión después de 338 rebajas?". El comunicador ha apuntado hacia que "periódicos como el Financial Times o The Telegraph se han hecho eco de la chapuza que ha perpetrado el Gobierno". "Con lo que se quiere así mismo, le tiene que haber escocido que en Europa le señalen como el tonto del 'Solo Sí es Sí'. Lo que le tenía que dar vergüenza es tardar tanto en rectificar sin destituir a Irene Montero", ha señalado. "Cómo tienen que estar las encuestas para que el PSOE se haya asustado y va a reformar la ley con o sin Podemos", ha finalizado.