El primer sonido del día de Carlos Herrera: las grabaciones de Navarro a 'Tito Berni' en el 'caso Mediador'

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el sumario del 'caso Mediador' al que ha tenido acceso COPE y en el que se descubren grabaciones. Pero antes, hay "tres asuntos que nos atañen".

"El frío continúa en España. Vamos a tener alertas naranjas por temperaturas, aunque el viento y la nieve van a ir aflojando. Baleares y Cataluña seguirán con fuertes rachas de viento y algunos copos. Fue un día muy complicado en Palma, donde apareció un gran socavón y la UME ha tenido que intervenir en algunas zonas de la isla. En el norte de la península ha hecho bastante frío", reflexiona Carlos Herrera con respecto a las consecuencias del temporal invernal.

El comunicador no deja pasar sin comentar "lo de Ferrovial": "Es que se ha fusionado con su matriz internacional que tiene sede en Países Bajos". "El traslado se produce por razones empresariales y políticas. Eso no atañe a los puestos de trabajo y seguramente tampoco a la renta que pague en España", analiza Carlos Herrera.

"Pero cuando organizas algo así siendo parte del IBEX 35 es que te vas a un lugar donde la seguridad jurídica sea más garantista ni te frían a impuestos, ni te acusen de tener beneficios obscenos. Se alejan de un Gobierno que está en pie de guerra contra las empresas. Es una señal a mercados y abre una senda. Esto no le puede hacer gracia a ningún Gobierno", reflexiona el comunicador.

'Caso Mediador'

Yendo al gran asunto del día, Carlos Herrera considera que "te encuentras con un elemento muy delicado con el 'caso Mediador'". "En el PSOE dicen que se han quitado al tío de en medio, pero ahora cunde el temor por saber quién acudía a las cenas. ¿Darán el paso al frente? En el PSOE creen tenerlos identificados. Le voy a dar la razón a Patxi López: Una cosa es ir a una cena y otra cosa es corromperse. Pero otra es irse de putiferio".

"Pero la COPE ha tenido acceso al sumario y esto tenía una base criminal. La juez considera que blanqueaban el dinero a través de una sociedad deportiva. Curbelo no ha entrado en la cárcel porque la Fiscalía no lo ha solicitado. Habría que saber por qué no han hecho más porque el 'Tito Berni' esté encarcelado. Y lo peor para el PSOE es que Navarro hizo como Villarejo: lo grabó todo", finaliza.