La ley de "la familia" en el 'caso Mediador': "¿Tú me estás entendiendo verdad? Le arranco la piel a tiras"

El 'caso Mediador' sigue dejando detalles. Una trama criminal disciplinada y con estructura estable, según asegura la policía en el sumario al que ha tenido acceso COPE, regalaba contratos y, según otras fuentes del caso, facilitaba subvenciones europeas. Todo coordinado por 'El Mediador' que llama a la defensa férrea del grupo criminal, "la familia", y advertía de que guardaba todo por si acaso. Él mismo grababa las llamadas a las que también ha accedido COPE, que ahora se han convertido en un caso que destapó en esta radio Antonio Navarro.

La rama criminal contaba con tres pilares, según explica la Policía: Dos de la política, el diputado socialista Juan Bernardo 'Tito Berni' y su sobrino director de agricultura, y un general. El nexo de unión: Antonio Navarro, 'El Mediador'. Como en 'El Padrino', la importancia de la familia. Navarro se lo explica al diputado al tiempo que le graba en los audios del sumario al que ha tenido acceso COPE: "Tú ya me conoces, soy un mentiroso y un loco, yo jamás pondré en peligro ni a usted ni nadie. No voy a nombrar a nadie. A mi familia, no me la toca nadie. ¿Tú me estás entendiendo verdad? Le arranco la piel a tiras".

Caso 'Mediador': la cena para 15 diputados del PSOE con un empresario de placas solares



??@nacho_abad cuenta en @herreraencope los detalles del encuentro en un conocido restaurante del centro de Madridhttps://t.co/zOhwjKP7Lx — COPE (@COPE) February 28, 2023

No solo facilitaban contratos, agilizaban el acceso a subvenciones de la Unión Europea, afirman fuentes del caso. Hay registradas hasta 41 reuniones de la cúpula; también con diputados del PSOE. Afirman de otras fuentes que varias noches de prostitutas hubo varios aforados. El mediador llama Juanpe a 'Tito Berni': "Aquí el Navarro loco tiene todo guardadito, yo no quito nada". El dinero de las ganancias se canalizaba en muchas ocasiones a través de una sociedad deportiva presidida por el diputado Juanpe.

Explicaciones y responsabilidades

La oposición y los socios del PSOE se apresuran a pedir explicaciones y responsabilidades. PP y Vox han anunciado que van a ejercer la acusación en el caso. Pero todos quieren conocer más nombres. En concreto, los de los 15 diputados socialistas que, según destapó en COPE Antonio Navarro, 'El Mediador', se daban cita en fiestas, comidas y cenas de la trama. En una de ellos, el 'Ramsés' se da cuenta de una reserva para 15 personas que realiza uno de los empresarios del entramado. Los 15 eran diputados del PSOE, según ha desvelado 'El Mediador'.

Según relata el sumario, su forma de actuar era siempre la misma. Para empezar, pedían a empresarios un peaje económico de 5.000 euros. A cambio, les ofrecían privilegios en materia de contratación pública. También los extorsionaban diciéndoles que si pagaban tendrían trato de favor en las inspecciones y en las ayudas europeas. Buscaban que todo aparentara seriedad y como contra-prestaciones también organizaban grandes fiestas en prostíbulos y hoteles con alcohol, drogas y prostitutas. Según el sumario, en estas fiestas se gastaban de media más de 3.000 euros.