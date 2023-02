El primer sonido del día de Carlos Herrera: las fechas de la moción de censura de VOX a Pedro Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la moción de censura que registrará VOX contra Pedro Sánchez, en la que Ramón Tamames será su candidato.

El presentador comenzó hablando de la gran cita económica de la semana en España. "A pesar de los esfuerzos hercúleos que han hecho los separatistas para que el Mobile World Congress se celebre en otra ciudad, sigue. Todo esto gracias a que esto de la Independencia de Cataluña no se produjo. En lugar de hacer el ridículo como hacen estos pasmados, no queriéndose hacer la foto con el Rey Felipe, lo que tienen que hacer es trabajar para que Barcelona no pierda turismo. Las dos luminarias del pensamiento que se llaman Pere Aragonés y Ada Colau que van a la reunión final, pero no se hacen la foto, fueron retratados por el Rey", reflexiona.

"Ya saben que dentro de poco Pedro Sánchez se va a apuntar una victoria justo cuando está peor. Es curioso cómo va a gestionar la izquierda esta moción de censura. La única duda es cómo lo va a instrumentar el PSOE a su beneficio. Meritxell Batet pondrá la fecha que el presidente le diga. Puede ser ya y así nos lo quitamos, o espérate, esto ocurra un poco más cerca de las elecciones de mayo, porque me refuerza y desgasta a Feijóo", reflexiona Carlos Herrera sobre ese otro evento que marca la actualidad de este lunes.

Porque este movimiento se ve desde la derecha no con unidad, sino como un más que posible refuerzo a la izquierda. "Esta moción es una patada a Sánchez en el culo de Feijóo. Quiere sacarle votos a lo que llaman la derechita cobarde porque somos nosotros los que nos ponemos delante de Sánchez y le decimos cosas que no sirven para nada. Pero cuidado porque puede ser un arma de doble fijo", asegura el comunicador.

Sobre la guerra

"Nos faltaba un dato fundamental: Rusia lleva sin lanzar drones iraníes desde mediados de febrero. Puede que se haya quedado sin esa munición", comenta Carlos Herrera. Pero el presentador ironizó con "el elemento diferenciador es la reflexión de Ione Belarra". "Ha sido capaz de mezclar guerra, machismo y capitalismo en un mismo concepto para que nos explote la cabeza y ya no tengamos más remedio de dar la razón a Podemos en su teoría de dejar hacer a Putin y dejar de enviar armas a los ucranianos", asegura sobre el comentario de la ministra de este fin de semana.