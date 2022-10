El primer sonido del día de Carlos Herrera: las claves del segundo debate entre Sánchez y Feijóo en el Senado

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el cara a cara en el Senado de Sánchez y Feijóo así como las previsiones de crecimiento de España que varias entidades publicaban este lunes.

En primer lugar, el comunicador ha desgranado las claves del debate en la Cámara Alta: "Estamos todos de acuerdo en que los debates como el de ayer entre Sánchez y Feijóo la gente quiere que se lo den masticados. Este tipo de debates interesan más a políticos y periodistas que seguramente a la gente. Yo si tengo que hacerle un dibujo rápido le digo que no puede decirse que le haya salido bien a Sánchez. El tono era otro y esto se traduce en las negociaciones que deben estar llegando para renovar el CGPJ. No hubo insultos ni empujones dialécticos. Feijóo estuvo más punzante y Sánchez quiso hacer ayer de presidente. Entre los dos evitaron la bronca, pero evidenciaron que son dos mundos diferentes, uno más responsable que otro, si me lo permiten".

"Esa percepción de la irresponsabilidad en la predicción económica del devenir de España no lo salva ni Tezanos. En qué insistía ayer Sánchez, en que somos los líderes de la recuperación pospandemia y eso es mentira. Todos los países de nuestro entorno han alcanzado el nivel de PIB pre covid, nosotros no. Ese merengue azucarado de previsiones que tiene Sánchez se cae a poco que soples o lo pinches".

En clave económica, Herrera se ha detenido en las previsiones de FUNCAS y la AIReF: "Cualquiera entiende que hacer crear un gasto fijo en base a un ingreso no garantizado en un suicidio y ayer volvimos a tener una tanda de organismo que pueden decir la verdad. El Gobierno ha calculado los gastos en función de su crecimiento y sus ingresos, si no se dan, ¿qué pasa con los gastos? Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, hizo la autopsia a los presupuestos del año que viene, esas cuentas huelen a muerto antes incluso de haber visto la luz. Falta de realismo, cuentas que nacen viciadas de antemano. Recuerden lo que hubo que echar al agujero de las cajas de ahorro. El Gobierno está jugando a considerar gasto recurrente, lo que han sido ingresos extraordinarios".

"El Gobierno lo está basando todo en sangrar a la clase media. Todo sale de la inflación. Háganse ustedes cargo de la sensación que debe tener alguien que sepa realmente de economía y que puede ver la situación sin pensar que Sánchez tiene que ganar las elecciones. Viniendo de donde venimos es una absoluta irresponsabilidad esta huida hacia delante de gasto irrevocable. Hay que plantearse de una vez que España empiece a reducir la deuda de una vez, y no de boquilla", ha concluido.