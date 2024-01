El primer sonido del día de Carlos Herrera: Emiliano García-Page se rebela contra el PSOE por la amnistía

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Emiliano García-Page se rebela contra el PSOE por la amnistía.

"Hoy es el día de Page. Como que es el día de Page. Por todas las cosas que hay. ¿Quienes? Page Page es García-Page. Emiliano García-Page, presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, con mayoría absoluta, raspada pero absoluta. Y ayer García-Page tuvo un día intenso, muy intenso, porque ayer, ayer era Fitur".

"¿Qué va a decir de todos los que han ido? Bueno, es espectacular. Efectivamente, los pabellones españoles resultan muy atractivos. Ayer se citaron los jefes de gobierno de todas las comunidades autónomas, los Reyes, el presidente de Ecuador, que es el país invitado, vino porque valdrá la pena, seguramente ir a verlo, pero ahí estaba Emiliano García-Page, igual que estaba Mazón, estaba Juanma Moreno, estaba López Miras y ayer tuvo un choque gordo, gordo, gordo con el PSOE".

"Seguramente para nada, porque hombre, al final, de alguna manera también ha matizado en las críticas a la dirección del PSOE, pero hoy lo ha dejado. Le acompaño cronológicamente y empiezan Fitur coincide con tres presidentes autonómicos del PP. Los cuatro se ponen de acuerdo para denunciar que sus territorios están infra financiados, que el Gobierno central les debe otorgar 3 mil millones para acabar con esa injusticia en comparación con otras comunidades".

"¿Y en el corrillo informal que hicieron? La verdad, cualquiera de estos cuatro está ya bastante avezado, bastante entrenado y sabe que en un lugar de un foco de información tan grande hay mil cámaras apuntando y micrófonos grabando. Yo creo que tampoco les importó mucho. Y en esa conversación a García, para hacérselo escuchar, criticar a la amnistía y decir a mí están a punto de extraditar".

"Como lo que ha hecho el PSOE es de tener una tensión máxima, echar a todo dios que se le opone. Nadie se imagina lo que sufro. Quiero que Page diga esas cosas. A la sede del partido le cayó como una patada en el estómago. Pero es que Page se vino arriba y empieza un sainete en cuatro actos".

"Primero, Page suelta la bomba de que con la amnistía el PSOE se ha situado en el extrarradio de la Constitución. Pero la. Amigos míos, la balacera estaba asegurada. No, eso es un disparo de los que le hacen saltar el sombrero al que está tomando el whisky en la barra del salón".

"Tan sonoro fue el disparo que ayer Ferraz no ignoró a Page, como ha hecho otras veces, y decidió mandar su pistolero más mal callado Billy el Puente. Mientras el barman ponía a buen recaudo las botellas, las señoras gritaban de terror. Page no se amilana y cuando un plumilla le cuenta lo que ha dicho Óscar Puente vuelve a sacar el revólver y vacía el cargador".

"Page le recuerda a Sánchez y sus esbirros que aquí el único socialista que ha ganado las elecciones en el condado es él, y que los demás bien harían en aprender un poco de su habilidad para derrotar a la derecha en las urnas. Con esa ráfaga se diría que Page se ha ganado el duelo, pero no sabemos si porque cerradas le dio un toque telefónico o porque algún amigo le recordó cómo se las gasta Pedro, el forajido.

"Pero el caso es que pasa de ser el pistolero más rápido de Fitur acabó matizando un poco como al que le empieza a doler un poco el trasero. Mi intención es que gobiernen seis, pero con el menor precio. La Constitución no ha sido viable por el Partido Socialista. Lo que quiero es que siga siendo viable".

"Lo que tiene claro es que está dentro de la Constitución. Los demás están fuera, solos los bebés, Por favor. Alabado sea el milagro socialista. Es decir, desde Ferraz, que de tanto tensar la cuerda, la cuerda se puede romper y rectificar. Los que inician una balacera ya el PSOE nuestra en el extrarradio, si no que algunos lo quieren llevar al extrarradio".

"Pero no es que ya esté, es que me he explicado mal. Que maravilla. No hay nada como un partido dirigido con mano de hierro. Esa es la crónica de las cosas. Están de Page hasta la coronilla. Indudablemente que además de criticar la amnistía, sostiene que su comunidad está infra financiada. Dice lo que muchos socialistas seguramente no se atreven a decir".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Pero hay un problema para echarlo. Page gana elecciones y además tiene al PSOE de Castilla-La Mancha con él. Y luego, bueno, ya saben ustedes la puntita nada más. La puntita retráctil. Luego vuelve a atrás y ahí se queda la cosa en un entretenido día de Fitur".