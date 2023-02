Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la decisión del Tribunal Constitucional avalando la ley del aborto que se tomó este jueves.

"A estas alturas no creo que haya supuesto ninguna sorpresa que en su estreno el nuevo Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido haya arrollado. Ayer tomó su primera gran decisión, por cómo lo hicieron, confirma que nos esperan años de rodillo. Aunque se vaya Sánchez. Ciertamente, el TC algún día tendría que explicar por qué en cuestión de los equilibrios vividos en los últimos años metió el recurso a la ley del aborto en un cajón", expone Carlos Herrera.

García Magán, tras conocer que el Constitucional avala la Ley del Aborto: "Un día triste para la sociedad"



El comunicador explica en qué consiste esta norma aprobada en 2010. "Ya saben ustedes que la ley de Rodríguez Zapatero cambió la ley de supuestos por la ley de plazos. Eso fue reclamado por el PP y ahí se quedó a dormir el sueño de los justos", concreta. Ahora, "han rechazado la ponencia del magistrado Arnaldo y será Montalbán la que la redacte". "Han puesto el carro por delante de los bueyes", sentencia el presentador de 'Herrera en COPE'.

"En algunos casos, como el del síndrome de Dawn, se podría realizar el aborto hasta los cinco meses. No descarten que la nueva ponencia allane el camino a lo siguiente que viene. Con la nueva ley de Montero, los padres ya no tienen que dar la autorización, ni siquiera ser informados. En términos morales, el TC avala que determinados seres humanos no tengan derecho a la vida. Nos comemos la cabeza con el respeto a la vida animal y menos respeto nos genera la vida humana", argumenta Carlos Herrera.

El mensaje de Pedro Sánchez

Esta madrugada ha hablado Pedro Sánchez sobre esta cuestión y fue cuestionado en varias ocasiones por "si sentía debía pedir perdón a las mujeres que están viendo que sus violadores salen a la calle". "Es más significativo lo que no ha querido contestar Sánchez que lo que sí ha contestado. No reconoce que se han equivocado ni pide perdón. Esto es Sánchez, no busquen más", finaliza Carlos Herrera.