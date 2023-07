El primer sonido del día de Carlos Herrera: "¿Se va a desalojar a Pedro Sánchez del poder el 23 de julio?"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon y el último lunes de campaña antes del 23 de julio.

"El gran protagonista de la jornada fue un joven de 20 años que ha ganado nada menos que Wimbledon", eran las palabras del comunicador para comenzar este lunes. "Lo hizo derrotando a un número uno histórico. Con 20 años ya tiene dos Grand Slam y estamos ante el inicio de una nueva era en el tenis después de haber vivido la de Rafa Nadal", ha añadido.

También en clave deportiva, ha recordado a Carlos Rodríguez, "de 22 años, de Almuñécar, Granada, va tercero en el Tour y aunque va a tener que pelear para conseguir llegar a París en el tercer puesto, quédense con ese nombre porque ese va a ser un campeón del Tour".

Claves del arranque de la última semana de campaña

En clave política, "estamos ante la última semana de campaña en la que, por un lado, se detecta una clara euforia en el PP, no tanto en Vox y un claro desánimo en el PSOE. Una semana que nos llevará a la respuesta de una pregunta que casi todos nos hacemos, ¿se va a desalojar a Pedro Sánchez del poder el domingo? ¿Va España a tener un descanso que vaya a permitir a la izquierda populista reiniciarse?"

En este punto, se ha fijado en las encuestas, que "no se han movido". "Dicen que el PP estaría entre 136 y 155 y el PSOE 113 y 117. La clave es lo que hagan los otros dos partidos que podrían completar la ecuación, que son Sumar y Vox. Parece que la suma entre PP y Vox sí daría para la mayoría, mientras que el PSOE no tendría más remedio que reeditar el gobierno Frankenstein. La particularidad de que ya sabemos que es lo que los socios de Sánchez, ERC, Bildu, le van a reclamar a un Sánchez que no tendrían más remedio que decir que sí", ha analizado Carlos Herrera.

Por último, ha querido fijarse en la película 'El autócrata', de Carlos Hernando. "Viendo el film, que es un retrato de Sánchez elaborado por antiguos miembros del PSOE, uno entiende que Sánchez no entienda por qué no le quiere la mayoría de los españoles. No entiende que no le quieren pese a lo que ha hecho para mantenerse en el poder. Con ese panorama, Sánchez ha transformado estas elecciones en un plebiscito sobre su persona y eso es un riesgo extremo".