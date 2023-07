DIRECTO: Alcaraz - Djokovic; el murciano busca su primer Wimbledon; el serbio, el octavo

Todo listo en Londres para la disputa de la final de Wimbledon entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz en el que será el primer enfrentamiento sobre césped entre ambos. El murciano busca su segundo grande tras el Open de Estados Unidos de 2022 en el jardín del serbio, siete veces ganador del torneo y que no pierde un partido en la hierba del All England Club desde los cuartos de final de 2017 cuando cayó ante el checo Berdych en un encuentro que no terminó por problemas físicos. Desde entonces Nole acumula 4 títulos consecutivos, en 2020 el torneo no se jugó por el Covid-19, y ahora ha llegado al duelo decisivo.

El vencedor, al margen de levantar la Challenge Cup, se convertirá en el número 1 de la ATP. Actualmente Alcaraz lidera el ránking y el balcánico es segundo. Ambos se han visto las caras en dos ocasiones en tierra batida con un triunfo para cada uno. La primera fue en Madrid en 2022 con victoria para el español 6-7, 7-5 y 7-6 en las semifinales del Másters 1.000. En la otra, en las semifinales del último Roland Garros, el partido cayó del lado de Djokovic tras una épica batalla (6-3, 5-7, 6-1 y 6-1) en la que el joven murciano sufrió calambres. Este domingo se romperá la balanza.

The stage is set for the final… @IBM Match Insights predicts who will come out on top between Novak Djokovic and Carlos Alcaraz ??