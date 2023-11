El primer sonido del día de Carlos Herrera: la condonación de la deuda de Cataluña

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la condonación de la deuda de Cataluña.

"Damas y caballeros, hoy hay muchos titulares, pero hay una frase con la que se pueden quedar: al final, al procés le salió a devolver. O si quieren ustedes: humillación del Estado democrático o degradación del Estado democrático. O si quieren ustedes: Pedro Sánchez no tiene límite. Pero eso ya lo sabíamos, que no tiene vergüenza lo intuíamos, pero, evidentemente, llegamos a la conclusión de ayer".

"Puigdemont se hizo el interesante, quiere jugar con Pedrito, hacerle sufrir un poco, porque Esquerra ha conseguido la deuda de la que ahora hablaremos y el traspaso de cercanías, que no es cualquier cosa. La gestión de cercanías, las vías y los trenes, y el dinero implementado por ello. Él tiene que demostrar que consigue más que la amnistía: El relator, la Nación, la familia Pujol... Puigdemont no firma el mismo día que Oriol Junqueras, pero estén tranquilos todos aquellos que dicen eso de que por fin se incorporan a España. Firmará, firmará".

"Esquerra logró nada menos que un extraordinario acuerdo, un sangrante acuerdo que firmó Gracita Bolaños, que es la condonación de un 20% de la deuda de Cataluña con el FLA, el fondo de liquidación autonómica, valorada en unos 15.000 millones de euros más los intereses. Es la mayor transferencia de riqueza que se recuerda de comunidades pobres a una comunidad rica, que es al revés de lo que marca el mecanismo de solidaridad. Es decir Esquerra logra más de lo que deben Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura".

"Gracita Bolaños lo firma con un político condenado por malversación, a espaldas del Consejo Político Fiscal y Financiero. Cataluña debe más de 70.000 millones. La pregunta es, ¿le dará a los demás la misma condonación que a la Generalidad de Cataluña? Está claro. Y de subir impuestos a lo loco les va a quitar también a los demás. Y las inversiones. También va a realizar las mismas inversiones con los demás. Tengan en cuenta que llega a un acuerdo, que eso también lo han firmado, que es invertir en función del peso de la economía de Cataluña".

"Es decir, que se va a llevar más que los demás, seguramente habrá litigios en los tribunales. Pero, ¿quién puede parar estas fechorías? La justicia seguramente puede intentarlo, pero, ¿el votante socialista de Extremadura, Andalucía, Aragón o La Mancha no va a abrir los ojos? Porque si no los abre ahora, ya no los abre nunca, nunca jamás. Para que tengamos una idea de lo que significan esos 15.000 millones más los intereses, eso es todo el presupuesto de Sanidad de Andalucía para el año 2024, que lo ha aumentado un tres y pico por ciento".

"Andalucía tendría el doble de hospitales, de Médicos, de centros de salud, de ambulancias, de quirófanos, de enfermeros, de consultas, de analíticas, de radiografías, de ecografías, de vacunas, etcétera, etcétera. Esos 15.000 son los mismos que el Estado, por ejemplo, debe Andalucía desde 2009 por el mal sistema de financiación pactado por Rodríguez Zapatero y Carol Rovira, a quien Dios tenga en su inodoro. ¿Quieren una condonación? No hace falta en Andalucía, no hace falta seguramente pero claro, el simple interés de Pedro Sánchez provoca que se llegue a este tipo de acuerdos.

"Hace poco, en octubre del año pasado, la ministra Raquel Sánchez dejó claro en el Senado que traspasar la titularidad de las vías a la Generalidad sería ilegal. ¿Ahora qué, Raquelita? Porque sería bueno volver a hacerte la pregunta, a ver qué dices ahora, solamente por ver cómo haces el equilibrio. Estaría deseándolo"