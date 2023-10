El primer sonido del día de Carlos Herrera: el aumento de la violencia política en Cataluña

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el aumento de la violencia política en Cataluña.

"bueno ya sabéis que hay una cumbre europea en Granada y que basta que esto ocurra en un lugar de Andalucía y en una ciudad de Andalucía donde no gobierna el PSOE como para que las autoridades Sánchez y compañía ninguneen a las autoridades autonómicas y locales en la cumbre de Granada son una banda de sectarios maleducados si evidentemente hubiera estado el PSOE o si esa cumbre se hubiera realizado en Cataluña hubiesen encontrado una fórmula de participación porque en reuniones similares en otros países o en anteriores presidencias de España se ha buscado la forma para que al menos hombre puedan saludar a los jefes de delegación presidente de la Junta y la alcaldesa de la ciudad por ejemplo la cena oficial en el Parador no es una cena de trabajo es una cena que van los cónyuges y preside el rey es un acto social donde podrían haber invitado al presidente de la Junta y a la alcaldesa que si hubieran sido del PSOE o si eso hubiera ocurrido en Cataluña les aseguro a ustedes que habrían sido invitados pero como son tan groseros y sectarios bueno pues ninguneo absoluto ayer la olla esa olla en la que se cocina la amnistía la vergonzosa amnistía que pone en marcha a Pedro Sánchez solo por su interés personal de volver a ser presidente del Gobierno del gobierno pues subió un punto la presión está en su punto máximo de ebullición y como le gusta tanto hacer maldades por capítulos Sánchez aprovechó la cumbre europea de Granada para dar un pasito más en la confesión de ese secreto a voces que es la amnistía ya fíjense que ha tenido momentos para hablar de ellos ha elegido un marco internacional pero las cosas de este tío son así y sigue sin mencionar la palabra amnistía eh del de los excelsos labios de sus achida todavía no no ha sido pronunciado sus labios no acariciado esa palabra pero ya permite que la plebe periodística sí pregunte por la cuestión no y estamos en ese punto en el que la canaliesca EH nos podemos ensuciar la boca con la palabra amnistía y que ahí sus sanchidá recojo el guante para sin decir amnistía reconocer que se está negociando sobre la cuestión bueno eh si los indultos fueron una usuaria el avión un artículo de Daniel rescón en el país que resumía bien todo esto si los indultos fueron un abuso porque supusieron perdonar la condena a quienes merecían cumplir pena de cárcel por gravísimos delitos cometidos el uno de octubre con el agravio comparativo que supone para gente que sigue en la cárcel por delitos menores la amnistía es mucho más indignante todavía y no es porque supone que somos nosotros los españoles en su conjunto los que le pedimos perdón a los golpistas y a los malversadores a la banda de ladrones eh por haberles osado condenarles hoy condenarlos y es un dislate que Sánchez se permite el lujo de pedir perdón al delincuente fugado Puigdemont en nuestro nombre la amnistía supone que Sánchez se planta delante de tus demores le oye mira todos estos de aquí que tengo detrás te piden perdón de rodillas por haberte tratado de juzgar a ti que te fugaste y por haber condenado a los que condenó y eso es escandaloso porque ni usted ni yo hemos decidido pedir perdón a esos delincuentes que nos han insultado despreciado y hasta robado dinero de nuestros impuestos que no van a devolver y todo por su propio interés personal y se toma la libertad de pedir perdón a los golpistas malversadores en nuestro nombre"

"Miren la democracia no es que Sánchez pueda hacerlo porque es capaz de articular eh una mayoría parlamentaria de la mitad más uno la democracia es respetar la ley y entender que una amnistía más allá de que no es constitucional se pongan como se pongan en el caso de que fuera legal solo se puede impulsar si hay un amplísimo consenso social le va a preguntar a toda la masa ciudadana española sobre eso o solamente le va a preguntar a los militantes del PSOE y a los militantes de podemos y Puigdemont al al Consejo ese de la República que tiene de donde chupa del bote esos son los que tienen que decidir por todos los españoles ese consenso es más que evidente que no existe por eso el desprecio que se está haciendo la mayoría de la sociedad española es insoportable y Sánchez miente cuando dice que está claro que los indultos han sido buenos positivos para el interés general ha sido positivos para tipos que deberían seguir en la cárcel y que ahora están de campo y playa y pavoneándose ante la sociedad española presumiendo de su impunidad y ha sido positivo para el movimiento independentista que ha recibido un balón de oxígeno cuando la fuerza del Estado de Derecho les había derrotado o sea que vaya Sánchez a los catalanes que siguen acosados por el nacionalismo y les diga que los indultos han mejorado las cosas que se lo diga por ejemplo a los chavales del colectivo universitario se acababat eh ayer les volvieron a agredir una feria de asociaciones en la Universidad de Barcelona y ante la complicidad de un montón de majaderos cogerlos más exaltados en especial primate con camiseta amarilla y le destrozan el tenderete a los no nacionalistas entonces a ver todos los que salieron a defender a Óscar puente porque un pasajero del AVE le hizo una pregunta en el pasillo del tren esta agresión que les pareció esto les les indigna no les indigna a ese tipo no se le va a identificar atribuir un delito de odio los indultos cuanto han servido sí sí hoy cuenta el diario El Mundo que los Mossos han detectado un aumento de la violencia política este año"