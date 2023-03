El primer sonido del día de Carlos Herrera: el anuncio de Ferrovial y la reacción del Gobierno

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el 'caso Mediador' que sigue dotando a la actualidad de nuevos detalles sobre lo sucedido en el marco de esta trama.

"Este día de hoy va a ser otro día complicado en la casa del PSOE porque están de los nervios. A una le sucede otra. Y además la que le sucede no es de las que se disipa a las 24 horas cuando llega otra. Se mantiene. Uno se pregunta cómo puede mantenerse un Gobierno así sin desmoronarse. Nadie les obligó a aprobar la ley del 'solo sí es sí' que lleva un tiempo provocando líos, seguirá con la huelga de los trabajadores judiciales, seguirá con la ley trans y seguirá con los tentáculos del 'Tito Berni'", expone Carlos Herrera.

El presentador explica que "conviene ser muy cauteloso" con esta trama. "Tú sueltas un nombre y puede ser que acudiera a la cena y después se fuera a su casa", señala. En cualquier caso, para Carlos Herrera, "ahora mismo, lo que trae de cabeza al Gobierno de Pedro Sánchez es algo que no habían olido a pesar de tener terminales en cada una de las empresas españolas". "Es el caso Ferrovial", anuncia.

El caso Ferrovial

"Una empresa se manifiesta ante un Gobierno que hace todo lo posible contra los empresarios. Tienen miedo que suceda con más empresas", asegura Carlos Herrera. El comunicador explica por qué "han hecho una absorción a la inversa": "¿Por qué quieren instalarse en Países Bajos? Los impuestos son parecidos a España, pero otra cosa es lo que sucede con los dividendos. España no es AAA, es AAB". Pero es que "además, nada más anunciar esa noticia Ferrovial, subió la bolsa española".

Para Carlos Herrera, "tener un Gobierno que no sea amigo de los inversores, se salva Madrid por su fiscalidad, condena a buena parte del país a la ausencia de las inversiones que podrían venir porque eres un Gobierno asusta empresas". "Lo han demostrado con esta rabieta. Nadia Calviño, la libertad empresarial existe; rabieta con patriotismo de hojalata", reflexiona el comunicador.

"El problema está en que un Gobierno que tiene un presidente que se metió con Botín y Galán y presumió en ir en la buena senda, que no se extrañe si se van ACS u otras empresas. Cuando manda un Gobierno populista, pasan estas cosas. Esperemos que no haya más", expone. La pregunta para Carlos Herrera es: "¿Se quejaría igual si viniera una empresa francesa o alemana? ¿Por qué no vienen? Porque el populismo tiene estas cosas. No se fían". "Exhibiendo agresividad para que otras empresas no se vayan, solo va a conseguir lo contrario", finaliza.