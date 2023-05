El primer sonido del día de Carlos Herrera: el anuncio de Bildu y el trasfondo del movimiento con el PSOE

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el anuncio de Bildu sobre la renuncia de los candidatos a las elecciones municipales.

"La indecencia forma parte de la política española de una manera muy singular, digamos que este es un momento particularmente crítico, porque los principales actores del Gobierno en muchos estamentos españoles precisamente se caracterizan por esas circunstancias", comienza. Sobre la noticia, Carlos Herrera explica que "eso no ha sido más que un intento de socorrer a Sánchez": "Un intento incompleto y tardío, porque efectivamente esos siete, que ya veremos primero si son elegidos, si renuncian, forman parte de una larga lista dónde quedan 37 más que si no pusieron la bomba, fueron los que dijeron donde había que poner la bomba".

La presencia de etarras el 28-M ha alentado el duelo Sánchez-Feijóo en el Senado Se utilizará la tesis con el que el presidente del Gobierno buscó contrarrestar la polémica desde Vitoria acusando al PP de agarrarse a ETA para eclipsar los logros de su mandato

"Fíjense ustedes, este paso lo da Sortu Bildu sin que el PSOE lo pida públicamente en ningún momento", analiza el presentador, "el PSOE públicamente ha dicho que deberían apartar de las listas, al menos a los asesinos que hay confesos". "¿Por qué lo hace Otegi? Pues porque Otegi, es decir, Sortu, o sea, Bildu, sabe que necesita al Partido Socialista para cumplir su gran sueño que es pasar al PNV y gobernar con PSOE y Podemos en el País Vasco", reflexiona Carlos Herrera, "si el PSOE se desintegra, a Bildu le falta el gran aliado, por eso acudirá en socorro del Partido Socialista cuando sea necesario".

Carlos Herrera se centró en lo ocurrido en el Senado: "Pedro Sánchez no ha querido comprometerse a romper sus pactos con Bildu. No sé cuántas ocasiones se lo pregunto Núñez Feijóo y no contesto a ninguna". "Renuncian un derecho del que no son titulares", destaca el comunicador, "y si renuncian ahora tienen la suerte de detener a esta bobalicona izquierda mediática española, qué hace que siempre ganen los Otegui y compañía". "Hay que declararse orgullosos de que cambien balas por votos y estas estupideces que escribe más de uno", recalca.

"Esta rectificación ni lleva criterio ético, ni lleva rectificación estratégica, es una decisión táctica", analiza, "diferenciamos entre estrategia y táctica, estrategia es un plan a largo plazo y la táctica son acciones a corto para conseguir metas más pequeñas". "Es decir, la estrategia de Bildu Sortu Otegui y lo que le cuelga, sabemos cuál es, hasta dónde quieren llegar, y las tácticas, pues como las serpientes depende el terreno por el que quedamos andar", finaliza Carlos Herrera, "tácticas puede ver muchas y está de hoy es una más".