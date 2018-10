La 'playlist' de Andrés Calamaro

"Cargar la suerte" es un disco que trata de lo auténtico y lo real, lo verdadero. Son esas "Verdades afiladas" que "se presentan tarde o temprano en la vida de todos" sentencia nada más comenzar la entrevista en 'Radio Carlitos' de 'Herrera en COPE' el artista, el autor del disco, Andrés Calamaro, "pensé que era un buen texto para cantar como ranchera, pero luego encontre con las raíces tejanas".

"De la rosa me quedé con las espinas/ si creyeras en las oportunidades / si no fueran afiladas las verdades / ya no seguiré sangrando las heridas".

"Cargar la suerte" tiene mucho también que ver con cosas del pasado como cuando "me encontré en Internet con una muchacha con la que no me encontraba desde hace 20 años y pensé que venía a llevarse mi vida por una antigua venganza y me puse la música de Ismael Rivera y le perdí el miedo a la muerte y escribí a mis amigos y les dije creo que viene una muchacha de Rosario a matarme, a mutilarme" cuenta Calamaro dejando esa impronta de su forma de ser.

Porque Ismael Rivera es uno de los cantantes a los que gusta escuchar el hispanoargentino en sus ratos de ocio, cuando va en su coche, cuando le apetece escuchar música. Esta es la 'playlist' de Calamaro:

“El Nazareno” de Ismael Rivera / “Las Cuarenta” de Rolando Laserie / “Georgia on my mind” de Ray Charles / “Blue on Green” de Miles Davis y “Vivir sin novia ni reloj” de los Ilegales.