La petición de unos niños a Carlos Herrera en pleno directo: "Don Carlos Herrera…"

Este lunes 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Por ello, Carlos Herrera, Angels Barceló y Carlos Alsina se unen en un programa conjunto de COPE, SER y ONDA CERO para celebrar el Día de la Radio. Las cadenas se unirán en este feliz día en el que darán una emisión al mismo tiempo que pasará a la historia. Los tres comunicadores se sentarán para hablar en esta jornada tan especial del medio radiofónico por excelencia. Y lo harán desde la Fundación Telefónica, en la calle Gran Vía de Madrid.

A pesar de ello, la celebración de este día ha comenzado esta mañana en ‘Herrera en COPE’. Por ello, los niños de un colegio de Badajoz, grandes amantes de la radio, han querido mandar un mensaje a Carlos Herrera “para celebrar el día de la radio” y no han dudado en hacerle una petición.

“Buenos días don Carlos Herrera, somos los niños y niñas de ‘La voz de 4ºA’, nuestra radio escolar. A nosotros nos gustaría que nos dedicaras unas palabras sobre la radio”, piden al presentador. “Son conmovedores. Me gusta mucho cuando los chiquillos se ponen muy formales delante de un micrófono y, además, ponen una sintonía y saben decir buenos días”, reacciona Herrera para, acto seguido, dedicarles unas palabras.

“La radio es una extraordinaria maquina de educación de abrir el apetito por la cultura y el conocimiento, las circunstancias de nuestro país de las personas de nuestro tiempo, de saber dónde vivís, por qué y cómo es vuestro entorno. Si algo le debo a la radio es que lo que he aprendido supera con mucho cualquier otra cosa que me hayan enseñado en cualquier otro lugar. La radio me ha enseñado a hablar, pensar, identificar problemas y soluciones, conocer la historia y los protagonistas de nuestro país. Así que, proseguid”, dedica el comunicador a los niños.

"Vamos a hacer que ese día los de la radio disfruten"



Asimismo, Herrera ha desvelado de dónde viene la celebración de este 13 de febrero como Día Mundial de la Radio. "¿La OTAN, la peña bética de San Jacinto? Asamblea General de la ONU en el año 2012", ha explicado. "Se ve que no tenían otra cosa que hacer ese día y dijeron: vamos a hacer que ese día los de la radio disfruten", ha bromeado.

El conductor del espacio ha agradecido a los oyentes "estar con la radio con la de cosas que están haciendo". "Están trabajando, haciendo cola en el tren, en el coche o enfermos en la cama", ha explicado, "pero todo lo hacen en compañía de un tipo que les está contando cosas".

"Esa es la gran virtud. Yo no le estorbo a usted en nada. Usted me deja a mi que de fondo le cuente cosas. Gracias por el privilegio, por elegir esta casa y acompañarle en su primer minuto de la mañana", ha concluido.