Pedro Simón: "Tengo amigos que me dicen que no pueden leer mis reportajes"

"La gente está saturada de su propia mierda". Perdonen las palabras, pero esa afirmación de Pedro Simón sobre la saturación social, explica por qué, sus reportajes son difíciles de leer. Y es que confiesa que "tengo amigos que me dicen que no me pueden leer", quizá porque como él mismo dice, "el dolor te recuerda que estás a un paso de que te pase lo mismo". Las mismas "Crónicas Bárbaras" que publica para resumir las historias que han ido tejiendo su carrera. Las historias que a veces incomodan porque "la gente está saturada de su propia mierda".

Son historias que no necesariamente te dejan tranquilo, precisamente porque "donde hay una herida, o donde hay una paradoja, puede haber una historia que contar". Pedro Simón trata de poner luz a ese dolor para el que no todo el mundo está preparado, pero sin perder de vista que muchos volvieron para contarlo.

Es quizás la premisa más importante. Volvieron. Es decir: se fueron, pasó tiempo, y volvieron. "El periodista tiene que llegar cuando el dolor ha cauterizado un poco". Lo dice porque con 21 años acudió a un incendio donde murieron dos bebés y ni siquiera recuerda las preguntas que les hizo a sus padres en cuestión de horas. "No tiene sentido presentarse unas horas después, eso me parece más morbo que otra cosa, no volvería a hacerlo".

Las historias que ahora cuenta, a veces las busca y a veces llegan a él: "Te acercas con cuidado para no salir muy arañado", porque confiesa que antes salía muy tocado. Son historias que se necesitan contar, aunque a algunos les cueste, y en realidad Pedro Simón sabe que lo más útil de escribir estas historias es que "cuando ves la urgencia ajena, encapsulas la tuya". Le responde Maria José Navarro que "la tranquilidad es lo más parecido a la felicidad". Y una está muy tranquila sabiendo que Pedro Simón sigue contando estas crónicas bárbaras.