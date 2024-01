Pedro Barato, presidente de ASAJA: "Es Pedro Sánchez quien tiene que defender a los agricultores españoles"

El presidente de ASAJA (Asociacón Agraria de Jóvenes Agricultores), Pedro Barato, ha reivindicado este martes en 'Herrera en COPE' la importancia de que el sector agrario salga a la calle a protestar contra las imposiciones desde la Unión Europea, como ya sucedió ayer en otros países como Francia. Horas antes de que los agricultores galos salieran a la calle, el primer ministro francés, Gabriel Attal, cargó contra los sectores agrícolas de España e Italia, a los que acusó de competencia desleal.

"Me sorprendió que un primer ministro mintiera tan descaradamente a la opinión pública europea cuando dice que la agricultura española hacemos una competencia desleal", ha reprochado Barato. Así, ha querido dejar claro que precisamente en Francia "tienen 87 clases de fitosanitarios". En Italia, por otro lado, tienen 81. En España solo 31 materias. "Quien está haciendo las cosas distintas son los franceses", ha señalado.

Considera que debería haber "una regla de juego común" o una "política común" que sea "de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea".

¿Cúal es la reacción del campo español ante las acusaciones de Francia?

"Que no echen la culpa a los españoles, podrían mirar un poco más abajo, a Marruecos, pero parece que para los franceses es intocable", ha apuntado Barato.

Elogios a la agricultura española: "Somos buenos"

El presidente de ASAJA ha reivindicado la agricultura española: "Con los propios riñones y el esfuerzo del agricultor español, somos buenos. Si no nos pusieran tantos límites, seríamos mejor en los mercados", ha lamentado. "No es justo que nosotros tengamos unas normas distintas a ellos", ha agregado. Así, ha recordado la fuerza que tiene el campo español en el mercado interior europeo: "No hace falta más que ver LOS miles de camiones que salen cada día de España".

Además, ha hecho una valoración sobre las declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Planas. "Está bien, hace falta más contundencia. El primer ministro francés se va pasado mañana a ver a Von der Leyen para decir que no pude seguir así el campo francés". No obstante, ha reprochado que en España debería ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien saliera en defensa de los agricultores españoles.

"Tiene que llegar al Consejo el jueves. Hay medidas en Bruselas para que los franceses no puedan estar haciendo lo que siguen haciendo. Hay que penalizarles y darles donde más duele: quitarles de la bolsa de la política agrícola común la parte del daño que están haciendo a otros países", ha señalado. Mientras esto no ocurra y no haya "respuestas contundentes", la situación no cambiará.

Pedro Barato también ha hablado de "reglas contradictorias de la Unión Europea" y ha criticado que "no podemos producir determinados productos genéticamente modificados, pero sí podemos ir a otros puertos a importarlo de Estados Unidos". Además, ha señalado que "hay muchas comunidades autónomas que abandonan" y considera que debería haber normas distintas "para tener una agricultura dinámica, con futuro y rentabilidad".

"El problema es que la mano de obra en Marruecos tiene un precio, el agua no tiene precio porque es gratis, la energía los estamos poniendo plantas fotovoltaicas con ayuda de la UE y esto sí es cuna competencia totalmente desleal, con la agricultura española y con la agricultura europea", ha subrayado.

En último lugar, y sobre las protestas que tendrán lugar este jueves en España, optarán por "la unidad de acción", que siempre "es lo mejor". Así, estas movilizaciones irán "a las capitales de provincia, carreteras, puertos y algunos centros logísticos para decir que nosotros queremos seguir viviendo de la agricultura y con estas normas hay muchas explotaciones que están cayendo", ha concluido.