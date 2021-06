La particular "Capilla Sixtina" creada por un pintor gaditano

Miguel Sevillano ha construido y decorado con sus manos y con la ayuda de sus vecinos de la localidad gaditana de Olvera un edificio de estilo neoclásico cuya decoración de los techos evoca el estilo pictórico de la maravillosa obra de Miguel Ángel en el Vaticano.

A la bóveda de este soberbio edificio se la conoce ya como la "Capilla Sixtina gaditana". Hay quien ha experimentado la misma emoción de estar ante una gran obra, tanto en una como en otra, aunque hay diferencias como que Miguel Ángel tardó cuatro años en realizar los frescos que le había encargado el Papa Julio II y Miguel Sevillano ha tardado unos años más.

Miguel, el gaditano, no el nacido en Caprese -Italia-, lo que más desea es que todos disfrutemos de su obra y eso puede ocurrir este mismo verano, "yo creo que sí, solo me falta terminar con la gestión del edificio y estoy sorprendido por la repercusión que ha tenido que no me lo esperaba porque yo he trabajado con la necesidad de cumplir con mi misión como artista" cuenta en "Herrera en COPE".

"Considero que el arte es sagrado, el gran arte no cambia, lo que cambia es la forma de ver la realidad, pero el fondo es el mismo. El arte es algo que tiene que transmitir y trascender y si esos dos puntos no se dan considero que no es arte" dice Miguel cuando le dicen que ha hecho una obra de arte tanto Jon Uriarte como Carlos Gutiérrez.

Visita a la Capilla del Arte del diputado provincial de Cultura, Antonio González Mellado, junto a los alcaldes de Olvera, Francisco Párraga, y de Torre Alháquime, Pedro Barroso.





La obra de Miguel está en medio de olivares centenarios. Como en el Renacimiento y en el Barroco, Miguel ha utilizado a sus vecinos como modelos para las pinturas de la bóveda "tanto para la parte de la representación del Juicio final con la connotación que eso conlleva, como la parte del libro que representa al libro de 'El paraíso perdido' de Milton y ahí entra la lucha entre la luz y la oscuridad, la tiniebla, el pecado y la virtud".