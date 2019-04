¿Pactará Rivera con Sánchez? Los tertulianos de Herrera lo tienen claro

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera ha vetado cualquier pacto poselectoral con Sánchez una y otra vez. “Me metí en política para que no hubiera presidentes como Sánchez”, aseguraba ya el pasado mes de febrero en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Entonces ya dejaba claro que estaba dispuesto a llegar a acuerdos con los populares de cara al 28-A, pero no así con el PSOE ya que Sánchez era la “pata que fallaba”. "No juega a lo mismo que los socialdemócratas del resto de Europa”, justificaba.

Este mismo lunes Rivera insistía de nuevo en que el PSOE debía pasar a la oposición tras las elecciones generales y que su formación no pactaría con Sánchez con el objetivo de "moderarlo". "Si alguien piensa que Ciudadanos es un elemento para moderar a Sánchez, se ha equivocado".

Pero si como avisa el último CIS, Sánchez pudiera gobernar tanto con Podemos como con Ciudadanos ¿qué haría entonces Rivera? ¿Ignoraría todo lo dicho en campaña para que España no quedara en manos de Iglesias?

En la tertulia de 'Herrera en COPE' de este lunes, el colaborador Ignacio Camacho advertía que el líder naranja "está yendo tan lejos en su promesa de no pactar con Sánchez, que tendría que forzar la repetición de elecciones”, algo a lo que en su opinión no habría que “temer”, ya que sería equiparable a una segunda vuelta electoral.

Rivera tiene un problema de credibilidad

Carlos Herrera ha recogido el guante y ha advertido que el discurso de Rivera, si decidiera finalmente pactar con Sánchez, pasaría por afirmar que “que no han tenido más remedio, que el país les necesita y que pactarán por responsabilidad histórica para impedir la llegada de los enemigos de España". Explicaciones que el comunicador se ha preguntado “si tendrían un precio, o si por el contrario amarotizarían la ira de aquellos que le habían creído”.

Algunos oyentes también han opinado sobre el tema. “Si Rivera traiciona su palabra puede cerrar el partido como ya pasó con UPyD, porque no se puede mentir con tanto descaro, no todo vale”.