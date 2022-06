PabloPablo, en 'Herrera en COPE': “Los Beatles era el aire que se respiraba en casa cuando era pequeño”

Lo de cantar lo lleva en la sangre. Es el hijo de Jorge Drexler y de la también cantante Ana Laan y ha decidido seguir sus pasos. PabloPablo, el nombre artístico que ha adoptado, publica este viernes, 24 de junio su primer disco. Bajo el nombre de 'pablopablo' el hijo mayor de Drexler se abre paso en el mundo del espectáculo. Uno que le ha visto crecer ya no solo por su padres sino porque, desde bien pequeño, él tenía claro que su mundo era la música y se dedicó en cuerpo y alma a ella, como ha asegurado a María José Navarro en 'Herrera en COPE': “Es completamente vocacional. Desde muy pequeño siempre. Excepto una vez cuando tenía 12 años que quería ser astrónomo durante como dos meses. Pero, por lo general, siempre música”.

De hecho, Pablo estuvo muy obsesionado con McCartney y Lennon: “Para mí McCartney y Lennon es como mi infancia. Lo escucho y me llegan imágenes, olores, sensaciones de ser pequeño y estar en mi jardín”. Es más, el hijo de Jorge Drexler ha asegurado que “Los Beatles eran como el aire que se respiraba en casa. Era algo casi religioso para mis padres. No estaba mal para empezar”.

Una vez fue creciendo, sus ídolos cambiaron y comenzó a fijarse en Kurt Cobain y Greendale. Un cambio de registro importante que el artista ha querido explicar: “Es verdad, fue un cambio de registro importante. Escuchaba Greendale con ocho años, flipaba y me volvía loco. Kurt Cobain, después Marilyn Manson... Me metí en cosas un poco oscuras”. Sin embargo, entre sus influencias no destacaba demasiado su padre, al menos cuando era joven: “Me empezó a gustar mucho el rock de pequeño y casi como el metal y me fui muy por ahí y luego acabé en el rap. Era bastante diferente, la verdad”. No obstante, con el tiempo, la influencia de su padre se ha ido dejando ver, como se puede comprobar en su primer disco, 'pablopablo', que estará disponible desde este viernes, 24 de junio.