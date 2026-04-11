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DEBUT SOÑADO CON GOL

La emoción de Javi Boñar al debutar y marcar con el Atlético: "He pasado por momentos muy difíciles en el club y creo que me lo merezco"

El joven defensor jugó su primer partido con la camiseta del conjunto rojiblanco este sábado en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla.

Javi Boñar celebra su primer gol con el Atlético en su debut contra el Sevilla
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Agencia EFE

Publicado el - Actualizado

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El lateral derecho Javi Boñar, jugador de la cantera del Atlético de Madrid que debutó este sábado y que marcó el gol de su equipo en la derrota (2-1) en el campo del Sevilla, destacó que lleva "muchos años trabajando" y que ha pasado "por momentos difíciles" en el club rojiblanco, por lo que cree que se merece lo sucedido.

"Gracias a la gente que me apoya”, señaló el joven futbolista visiblemente emocionado ante los mircrófomos de Movistar+.

"Es el equipo de mi corazón, siempre quiero ganar. El gol fue una acción de un entrenamiento que hacemos, gracias a Julio por el pase. Hubiera sido el día más feliz de mi vida si hubiéramos ganado", resaltó.

“Hemos tenido a las siete la charla y entrenando sabía que en cualquier momento iba a entrar y sabía que lo iba a hacer bien. Agradecer al club y al míster la oportunidad y la confianza”, subrayó el autor del cuadro colchonero.

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